Gostovanjem u Skoplju protiv MZT Aerodroma, košarkaši OKK Slobode u četvrtak startaju u ABA 2 ligi. Nakon mjesec i po dana napornih pripremna i 11 odigranih kontrolnih utakmica, Tuzlaci spremno dočekuju nastup u takmičenju s eminentnim klubovima s područja bivše zajedničke države.

Foto: Fena

Trener Josip Pandža kaže da je ekipa kompletirana u skladu s finansijskim mogućnostima kluba, ali da se težilo da bude sastavljena od mlađih igrača koji će lakše podnijeti teret takmičenja u ABA 2 ligi i prvenstvu BiH.



- Pripremne utakmice iskoristili smo da popravimo formu svih igrača, da vidimo kako ćemo sarađivati u igri pet na pet, te da se kompletan novi tim dobro upozna. Mislim da smo uradili dosta posla na planu fizičke spreme. Za sada nemamo problema, a ni povreda, tako da sam jako zadovoljan kako se radilo, a momci rade zaista pošteno - kaže Pandža u razgovoru za Fenu.



OKK Sloboda u prva četiri kola ABA 2 lige ima težak raspored: MZT Aerodrom i Sutjeska iz Nikšića u gostima, odnosno, Borac iz Čačka i Split u Mejdanu.



- Vrlo težak raspored, sve su favoriti lige. Međutim, nama je napredovati iz kola u kolo. Nadam se da ćemo biti konkurentni, zdravi i da ćemo imati priliku što više napuniti Mejdan, a kroz to da imamo neki dobar rezultat - dodaje.



Igranje na dva fronta sigurno će od ekipe iziskivati velike napore. Pandža smatra da je roster dovoljan da izdrži taj teret.



- Roster je dosta mlad, ali treneri uvijek žele više. Međutim, ja sam zadovoljan onim što imamo i nadam se da će se igrači, zbog njihove mladosti, brže oporavljati. U dobrom su zdravlju i vjerujem da ćemo izdržati - kaže Pandža.



O prvom protivniku, skopskom MZT Aerodromu, ima prilično informacija. Kotiraju kao jedan od favorita za povratak u prvu ABA ligu.



- To je ekipa koja ima najveći budžet u ligi i interesuje ih da se vrate u ABA ligu već ove godine. Lani su kroz kvalifikacije poraženi od Zadra i ispali su. Imamo neke informacije o njima. Nadam se da ćemo biti čvrsti, karakterni, borbeni, da nećemo biti fascinirani protivnikom koji je sigurno favorit. Idemo tamo opušteno, da tražimo iz minute u minutu svoju šansu, tako da se nadam dobroj prilici - optimist je Pandža.



Tuzlanski tim u odnosu na prošlu sezonu ima dosta novih košarkaša, a dojam je da im nedostaje igrač tipa Milivoja Božovića, koji je bio dominantan na poziciji centra. Pandža, međutim, kaže da je sada fokus na timskoj igri.



- Mi trenutno nemamo pojedinca kakav je bio Božović, ali imamo deset igrača koji su jednaki i sigurno će oni nastojati da napreduju iz kola u kolo. Ovo treba biti jedna timska igra s puno energije, borbenosti i želje. Sigurno je da će biti oscilacija u pojedinačnoj formi. Međutim, bitno nam je da oni napreduju i nemam ništa protiv da u jednom kolu jedan dominira, u drugom neko drugi, a da mi pobjeđujemo. Lani smo imali skup iskusnijih i pojedinačno kvalitetnijih igrača samo zato što su duže u košarci. A, ovo su mlađi momci koji mogu puno napraviti u svojoj karijeri - smatra.



Očekuje se da će Mejdan na svakoj utakmici biti pun i po tome će, sigurno, tuzlanski klub biti dominantan u odnosu na ostale ekipe. Uostalom, i u prvoj sezoni regionalne lige tuzlanski klub bio je rekorder po posjeti.



- Treba nam pozitivna atmosfera. Vidjeli ste kroz naše prijateljske utakmice da imamo oscilacija u igri i to je normalno kada gledamo kroz dva parametra: da je tim kompletno noviji i da je jako mlad. U momentima kada nam ne bude išlo trebat će nam velika podrška publike. Također i strpljenja, jer su u pitanju mladi i sigurno pošteni momci - kazao je trener Slobode.



Već za prvu domaću utakmicu, protiv Borca iz Čačka, iduće sedmice, poziva publiku da podrže njegov tim.



- Borac je jedan klasik bivše jugoslovenske košarke. Vjerujem da ćemo mi imati što pokazati. Start neće biti jednostavan iz prostog razloga što, kada puno želite, mlade ekipe uz preveliku energiju mogu da izgore. Zato nam treba podrška naše publike - zaključio je Pandža za Fenu.



(FENA)