Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala da dobije novog sportskog direktora.

Foto: Fena

Po riječima predsjednika Saveza Mirze Teletovića, to pitanje aktuelizirano je na posljednjih nekoliko sjednica upravnog odbora. Ova pizicija upražnjena je od maja kada je dužnosti razrješen Siniša Kovačević.



- Zadnja tri-četiri Upravna odbora razmatramo to pitanje. Nije lako naći kandidata, koji bi trebao 24 data da se posveti Savezu i reprezentaciji. To je jako bitna karika za KSBiH, čovjek koji treba da vrši skauting, razgovara s kandidatima i potencijalnim reprezentativcima. Nadam se da ćemo na sljedećem UO donijeti odluku - kazao je Teletović koji ističe da bi volio da sportski direktor bude bivši reprezentativac, odnosno "čovjek iz košarke".



Kada je u pitanju dolazak novog naturaliziranog Amerikanca Johna Robersona, u KSBiH su uvjereni da neće biti nikakvih problema da nastupi za reprezentaciju BiH u narednim kvalifikacijama.



Po riječima generalnog sekretara Amera Čolana, zasad nije bilo nikakvih informacija da bi Roberson mogao odustati od nastupa za BiH te da imaju vremena do februara da obave sve potrebne zadatke kako bi ovaj Amerikanac ubuduće nosio dres bh. selekcije.



Po Čolanovim riječima, postoji velika mogućnost da se Nihad Đedović vrati u bh reprezentaciju.



- U kontaktu smo s njim, dostavili smo nekoliko dokumenata koje no treba da nam pošalje, a jedini način je da dobije specijalni status zaslužnog sportiste. Ima želju da igra, ali nastupa u pokrajini koja ne dozvoljava dva državljanstva. Ako bude sve u redu nadamo se da ćemo do februara završiti proces dobijanja pasoša – rekao je Čolan.



Kada je u pitanju prvenstvo Bosne i Hercegovine koje počinje naredni mjesec, Čolan je istakao da još nisu završeni razgovori s potencijalnim sponzorom lige koja će se, do tog dogovora, zvanično zvati Liga 12.



- Pregovaramo s potencijalnim sponzorima i nadamo se da ćemo to završiti prije početka sezone - dodao je Čolan, koji je naglasio da je Liga, nakon nekoliko godina, ponovo pod punom nadležnosti KSBiH.



U narednoj sezoni u ligi će od početka nastupati Igokea, koja je propustila prošlu sezonu zbog učešća u ABA ligi.



- Kažnjeni su za to sa 20.000 KM što će morati uplatiti do početka sezone. Svjesni da su napravili grešku i da im je to skratilo sezonu tako da smo već prije tri mjeseca dobili pismeno izjašnjenje da od početka učestvuju - naglasio je generalni sekretar.



Košarkaški savez BiH uskoro bi trebalo da preseli u nove prostorije u ulici Asima Ferhatovića broj 2, za čije opremanje je zaslužna Malak grupacija kao jedan od sponzora Saveza.



(FENA)