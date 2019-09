Francuska košarkaška reprezentacija osvojila je bronzanu medalju na Mundobasketu u Kini, svoju drugu ukupno na svjetskim prvenstvima.

Foto: Agencije

Trikolori su u susretu za treće mjesto savladali Australiju rezultatom 67:59. No, do trijumfa nisu došli tako lako kao što možda sugeriše rezultat.



Boomersi su odlično odigrali prvo poluvrijeme, limitirali Francuze na svega 21 poen do odlaska na veliki odmor (30:21), a zatim i krajem treće četvrtine poveli s 15 poena razlike.



Ipak, u zadnjoj dionici razgoropadili su se izabranici Vincenta Colleta, francuska selekcija je prvo došla do preokreta, a nakon što je Albicy pogodio trojku za 63:56 na minut prije kraja, postalo je jasno koja ekipa će izaći kao pobjednik iz susreta.



Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nando De Colo (19 poena) i Evan Fournier (16), a kod poraženih se istakao Joe Ingles (17).



Za nas u BiH svakako je lijepa vijest da je u utakmici za treće mjesto pravdu dijelio tuzlanski arbitar Ademir Zurapović.



Finale između Španije i Argentine igra se danas od 14 sati.



(SCsport)