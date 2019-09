Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kobe Bryant smatra da će reprezentaciji SAD biti sve teže da dominira na međunarodnim takmičenjima nezavisno od toga kakvu ekipu pošalje.

"Često to čujem, jesmo li poslali najbolji tim? Taj ‘Redeem Team‘ (tim za iskupljenje na OI 2008, poslije tri uzastopna neuspjeha) je morao da odigra fantastičnu posljednju četvrtinu kako bi pobijedio Španiju… Ako stavimo svoje najbolje igrače na teren, i dalje to neće biti lagano i rutina. Prošli su dani kao oni iz 1992. godine", kaže Bryant i dodaje:



"Već neko vrijeme ostatak svijeta je tu negdje sa nama, došlo je to te tačke u kojoj ćemo mi iz SAD dobiti neke mečeve, a neke ćemo da izgubimo. Jednostavno, igra se odlična košarka – koji god tim da dođe u Tokio, neće biti lako“.



Sa reprezentacijom je Bryant bio dvostruki olimpijski šampion.



Selekcija SAD igraće za sedmo mesto sa Poljskom.





