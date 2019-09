Srbija je ostvarila pobjedu protiv Sjedinjenih Američkih Država u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Kini, iako su mnogi ovaj meč željeli vidjeti u finalu. Izabranici Aleksandra Đorđevića ostvarili su pobjedu od 94:89 i za peto mjesto igrat će protiv boljeg iz duela Poljska – Češka.

Foto: FIBA

Na početku utakmice Turner je pogodio za dva poena i doveo SAD u vodstvo od 2:0, a onda je uslijedila odlična partija Srbije. U prvoj četvrtini Srbija je ubacila osam od devet trojki, te je došla do prednosti od 25 poena razlike (32:7). Bogdanović je ubacio četiri, Micić dvije, a Jović i Bjelica po jednu.



U drugom periodu viđena je mnogo agresivnija igra u odbrani izabranika Gregga Popovicha. Neefikasna igra u drugoj dionici koštala je Srbiju, tako da su se Amerikanci primakli i na odmor se otišli sa prednošću tima Aleksandra Đorđevića od četiri poena (44:40).



Bogdanović je nastavio sa pogađanjem trojki u trećoj četvrtini, te je Srbija otišla na +10. Uslijedila je mini serija Amerikanaca koji su došli na pet poena zaostatka, a do kraja perioda uspjeli su istu spustiti na tri (71:68). Četvrti period krenuo je dobro za Đorđevićeve izabranike, a Amerikanci su ušli u četvrtu minutu bez postignutog koša.



Otišla je Srbija i do 13 poena prednosti, da bi SAD se primakao na šest poena zaostatka. No, odlična saradnja Bogdanovića i Jokića odvela ih je ponovo na +10.



Bogdan Bogdanović bio je najefikasniji u redovima Srbije sa 28 poena, šest asistencija i četiri skoka. Vladimir Lučić je dodao 15 poena, a Vasilije Mičić deset. Kod Amerikanaca Harrison Barnes je ubacio 22 poena, uz četiri asistencije i pet skokova, a Kemba Walker je dodao 18, te Khris Middleton 16.



(SCsport)