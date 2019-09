Uoči 19. memorijalnog turnira Široki 2019. koji se održava sutra i u subotu u Širokom Brijegu, na konferenciji za tisak predsjednik kluba HKK Široki Igor Jelčić kazao je kako će taj turnir biti odličan uvod aktualnim bh. prvacima u novu košarkašku sezonu.

Foto: Fena

U petak se igraju polufinalni susreti u kojima se sastaju KK Split – KK Sutjeska (18 sati) i OKK Spars - HKK Široki (20 sati), dok su u subotu na programu susreti za prvo i treće mjesto.



- Na turniru nastupaju klubovi iz ABA 2 lige. Nadamo se dobroj posjeti i dobroj prezentaciji našeg kluba i košarke - kazao je Jelčić.



Dodao je kako će okosnicu momčadi Širokog i u novoj sezoni činiti igrači iz njihove škole, a novi trener je Krunoslav Krajinović.



- Uspjeli smo zadržati Gorana (Filipovića) i vratili smo Naletilića. Od 15 igrača, 14 je iz Širokog i uže regije. Mi smo se davno opredijelili za takav put i sada ubiremo plodove. Ovaj turnir je prva prilika da vidimo kako će momčad izgledati u novoj sezoni - kazao je.



Govoreći o ciljevima u novoj sezoni, Jelčić je istaknuo da Široki neće biti promatrač u ABA 2 Ligi.



- Što se tiče ABA 2 lige, nama je cilj da nismo promatrači, da smo dio toga. Gdje god idemo, pokušat ćemo ostvariti rezultat. Cilj je gornji dio ljestvice. Što se prvenstva BiH tiče, cilj je osigurati ABA2 ligu i sljedeće sezone - istaknuo je Jelčić.



Trener Krunoslav Krajinović istaknuo je kako je velika čast voditi Široki te da je pred njegovim igračima iznimno naporna sezona u kojoj će odigrati više od 60 utakmica.



- To je duplo više u odnosu na prošlu sezonu i to je nova situacija za igrače koji su mladi. Prosjek starosti igrača je 22 godine. 95 posto ekipe ostalo je na okupu u odnosu na prošlu sezonu. U utakmice ulazimo sa zdravim poštovanjem i respektom prema svima i bez straha. Jedino tako možemo ostvariti dobar rezultat - ocijenio je.



Što se tiče memorijalnog turnira, Krajinović je kazao kako će Sparsi biti težak protivnik, ali i da očekuje od svojih košarkaša pobjedu i plasman u finale.



Kapetan Širokog Jure Zubac kazao je kako je u ovom trenutku teško reći koliko momčad može, dodavši kako će pripremni turnir i ogledi s protivnicima iz ABA 2 lige biti dobar pokazatelj u kakvoj je formi Široki pred početak sezone.



Centar Širokog Filip Kraljević dodao je kako osvajanje memorijalnog turnira nije prioritet.



- Na kraju prošle sezone ispalo je više nego što je itko očekivao. Sada ide nova sezona, novi izazovi. Pokušat ćemo osvojiti turnir, ali to nije prioritet. Ova sezona bit će prepuna izazova zbog putovanja i dvije utakmice tjedno - kazao je Kraljević.



(FENA)