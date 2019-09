Jedan od najiskusnijih košarkaša reprezentacije Srbije, Nemanja Bjelica, preuzeo je odgovornost za ispadanje Orlova iz konkurencije za medalju na Svjetskom prvenstvu, na kome su košarkaši Srbije izgubili sa 87:97 od Argentine u četvrtfinalu.

Foto: FIBA

On se, poslije meča na kome je ubacio 18 poena, ali šutirao 3/10 za dva, a 2/7 za tri, uz sedam skokova, po dve asistencije, “krađe” i blokade, te tri izgubljene lopte, osvrnuo na razliku u pristupu:



“Toliko bih toga da vam kažem… Probaću da saberem misli. Težak poraz za nas. Najprije moram da se izvinim narodu, koji je vjerovao u nas. Vjerovali smo i mi sami, jer imamo stvarno dobar tim. Ali, znate kako je to, na ovakvim turnirima to ne znači mnogo. Možda mi imamo bolji tim od Argentine, ali oni su nam pokazali da više žele pobjedu od nas, bar u ovom trenutku”, započeo je Bjelica.



“Nismo bili spremni za ovu utakmicu, prije svega psihološki. Ja na prvom mjestu, preuzimam odgovornost. Kao jedan od vođa tima, moram da kažem da sam igrao kao g****. Način na koji su Argentinci slavili, mislim – svi su plakali! Oni zaslužuju ovu pobjedu. Šta mogu da kažem o nama… Mi smo sjajna grupa momaka, nismo izgubili ovo zato što smo arogantni ili mislimo da smo posebni, samo se, kao igrači, nismo psihički spremili za ovaj meč. Mogao bih da pričam satima, ali ovaj poraz je jako težak. Ubija me… Mnogo rada smo uložili ovog ljeta. Teško je. Ali, to vam je košarka”, rekao je Bjelica, a prenosi Blic.





