Košarkaši Grčke uspjeli su da pobjede Češku rezultatom 84:77 ali ne i da se kvalifikuju za četvrtfinale Mundobasketa.

Grčka je pobijedila Češku, ali ne sa 12 razlike koliko im je bilo potrebno da u eventualnom trouglu sa Česima i Brazilcima dođu na prvo mjesto.



Češka i Grčka poslije ovog meča imaju 3 pobede i 2 poraza, a toliko će imati i Brazil ukoliko od 14.30 očekivano izgubi od SAD.



Jedini način da sa drugog mjesta Grupe K u četvrtfinale Svjetskog prvenstva ne plasiraju Česi je da tim koji predvodi hrvatski selektor Aco Petrović napravi senzaciju i pobedi Amerikance.



Ukoliko se čudo ne desi, Česi će u četvrtfinalu igrati sa gubitnikom duela Francuske i Australije (14.00), dok će se sa pobjednikom tog okršaja sastati SAD.



Izabranici Tanasisa Skurtopulosa su kao treći u svojoj grupi druge grupne faze zauzeli neku od pozicija između 9. i 12. mjesta na Svjetskom prvenstvu 2019. u Kini.



Grčku je najviše poremetio Janis Adetokumbo, koji je ispod prosečne partije u četvrtoj četvrtini dobio i petu ličnu grešku, poslije faula u napadu.



On je time postao jedini igrač na ovom prvenstvu koji je na dva meča (Češka i Brazi) dobio pet ličnih grešaka.



Iako je Grčka odlično počela desio se nagli pad u igri. Vođstvo od +9 sa starta druge četvrtine ubrzo se pretvorilo u minus, pa je Češka vodila na poluvremenu.



Janis zbog tri faula nije ni počeo drugo poluvrijeme, a kada je ušao na parket, par minuta kasnije, odmah je dobio četvrtu ličnu.



Napadi Grka nisu bili plodni i do poena su dolazili putem ofanzivnih skokova ili "na gurku". Češka je odlično igrala, ali se Grcima vratila nada serijom kojom su došli do 57:48 na kraju treće dionice.



Tokom četvrte četvrtine Grci su imali i preko potrebnih +12. Ipak, tu nije bio kraj i Česi se nisu predavali, kao ni u prethodnim mečevima.



Bohačik i Hruban su ponovo bili sjajni pokazavši da im mesto definitivno nije u češkoj ligi, a doprinos je dao i Tomaš Satoranski.



Tokom posljednjeg dijela igre Balvin je iznudio faul u napadu Janisa, kojem je to bila peta lična greška. Grci su se žalili na tu situaciju, možda i opravdano, ali promjene odluke nije bilo.



Nedugo zatim Češka se spustila na -2 i iako je Grčka uspela da prednost vrati na +9 u posljednjem minutu, realne nade za +12 nije bilo.



Bohačik je na kraju imao 25 poena, Auda i Satoranski su dodali po 13, a bek Čeha je bio i blizu tripl-dabla sa osam skokova i devet asistencija. Hruban je završio sa 11 poena i pet uhvaćenih lopti.



Janis je za 23 minuta na parketu upisao 12 poena i devet skokova, a njegov brat Tanasis je imao poen manje. Najefikasnij bio je Kaaltes sa 27 poena (6sk, 6as), dok je Slukas dodao 16, prenosi B92.





