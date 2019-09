Australija je došla do četvrte pobjede od početka Svjetskog prvenstva u Kini, a do prve u drugom dijelu takmičenja. Savladali su Dominikansku Republiku sa 82:76. U drugom susretu Češka je slavila protiv Brazila, koji predvodi bivši selektor reprezentacije BiH Aco Petrović, rezultatom 93:71.

Foto: Agencije

Na početku utakmice Australija je povela, da bi nedugo nakon toga Dominikanska Republik došla do prednosti, međutim Australijanci su vratili istu i nisu je ispuštali do kraja prvog dijela utakmice kada se na odmor otišli pri rezultatu 40:38.



Dominikanska Republika uspjela je izjednačiti u dva navrata na početku treće dionice, ali to je bilo sve što su uspjeli uraditi. Australija je došla poslije do značajne prednosti, koji su uspjeli sačuvati do kraja utakmice i slaviti sa 82:76.



Najefikasniji u redovima Australije bio je Mills Patty sa 19 poena, devet asistencija i četiri skoka. Chirs Goulding je postigao 15 košev, dok je Jock Landale ubacio dva manje.



U drugom najviše što je Brazil uspio napraviti je 2:2 na početku susreta, a od tada Češka je imala prednost koju nije ispuštala. Česi su samo povećavali prednost, koja je u jednom trenutku iznosila i 26 poena, te su na kraju slavili sa 93:71.



Češku je do pobjede vodio Tomas Satoransky sa 20 poena, devet asistencija i sedam skokova. Ondrej Balvin je dodao 15 poena, a Patrik Auda 14. U poraženoj ekipi Vitor Benite je ubacio 12 poena, a po 11 su dodali Leandrinho Barbosa i Marcelinho Huertas.





(SCsport)