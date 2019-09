Tradicionalni, 15. međunarodni memorijalni turnir "Mirza Delibašić", u znak sjećanja na tog proslavljenog košarkaša i najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine svih vremena bit će odigran 7. i 8. septembra u Maloj dvorani KSC Skenderija.

Foto: Fena

Za razliku od ranijih godina, kada je memorijal organizirao Košakaški klub Bosna, ovogodišnji turnir organiziraju Danko Delibašić, sin Mirze Delibašića, i nekadašnji reprezentativac BiH Damir Krupalija, uz pomoć Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo te uz suorganizaciju Košarkaškog saveza BiH.



Učesnici ovogodišnjeg memorijala su četiri renomirane ekipe iz regije - Budućnost (Crna Gora), Cedevita Olimpija (Slovenija), Gaziantep (Turska) i Kluž (Rumunija), a predvode ih izvanredan tim trenera: Slobodan Subotić, Nenad Marković, Duško Vujošević i Slaven Rimac.



Na pres-konferenciji svi učesnici su se složili da ovakvom turniru, koji nosi ime najvećeg bh. sportiste svih vremena, treba da se vrati nekadašnji dignitet, uz želju da se na narednim turnirma kao učesnik vrati ekipa Bosne, kao jedan od simbola države i grada.



- Učestvuju četiri kvalitetne ekipe. Ideja je da napravimo turnir koji bi sigurno svima dobro došao, a prije svega da vratimo dignitet memorijala. Mislim da će biti dobar turnir, svi smo u nekoj fazi priprema. Sve te utakmice neće biti prijateljske, već na neki način takmičarske. Najbitnije da sve prođe u najboljem redu da se niko ne povrijedi, a gledaoci će imati priliku da vide četri dobre utakmice - kazao je Marković.



On je apelovao na sve nadležene institucije da se sjete da postoji KK Bosna, "kojoj treba pomoć sa svih strana".



Uz slavnog košarkaša Mirzu Delibašića, učesnici memorijala su spomenuli i ostala velika imena Bosne, legende i sportiste koji su proslavili ovaj grad - Žarka Varajića, Sabita Hadžića i Dinu Bilalovića.



Bvši selektor košarkaške reprezentacije BiH Duško Vujošević u ulozi trenera rumunskog Cluja kazao je da je počašćen pozivom da njegova ekpa učestvuje na turniru.



- Sa Mirzom sam imao prijateljski odnos, upoznao sam ga kad sam postao trener Partizana. Upoznao sam čovjeka mekog, plemenite duše. Koliko je on bio veliki sportsta, bio je i veliki čovjek. Na turnir smo došli da igramo sa ekipama jačim od sebe. U pripremnom periodu važno je da se niko ne povrijedi. Ovakav turnir mora da ima kvalitet. Nažalost ekipa Bosne nema kvalitet da učestvuje, nadam se da će uskoro imati, a to je sramota i za državu i grad, Bosna je bila simbol ne samo košarke nego i cijelog Sarajeva - kazao je Vujošević.



Trener Budućnosti Slobodan Subotić, nekadašnji suigrač Mirze Delibašića u reprezentaciji bivše Jugostavije kazao je kako je proveo divne dane sa proslavljenim košarkašem.



- Imam lijepo sjećanje na divnog čovjeka, velikog sportistu i košarkaša. Drago mi je da sam bio njegov prijatelj i uvijek ću se rado odazvati u bilo kojem klubu budem radio. To je namanje što mogu da napravim za jednog takvog čovjeka - kazao je Subotić.



Memorijal će u petak u 17.00 sati otvoriti Gaziantep i Cedevita Olimpja, dok će od 20.00 sati igrati Cluj i Budućnost, dok će svečano otvaranje biti prije početka druge utakmice.



Susret za treće mjesto igrat će se u subotu od 17.00 sati, dok je finale na programu od 20.00 sati.



(FENA)