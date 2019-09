Kao jedan od najzanimljivih mečeva 2. kola Svjetskog prvenstva u košarci najavljivan je duel Argentine i Nigerije.

Gaučosi su opravdali ulogu favorita i slavili sa 94:81 na krilima veterana Luisa Scole, koji je postigao 23 poena. Legendarni Argentinac, koji je svojevremeno dijelio svlačionicu sa Mirzom Teletovićem u Tau Ceramici, ujedno je na ovom meču ušao u historiju i postao drugi najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena.



No, iako će konačni rezultat sugerisati da su Scola i saigrači lako došli do trijumfa nad afričkom selekcijom u kojoj igra nekoliko NBA košarkaša, istina je da se Nigerija pokazala kao itekako žilav protivnik.



Na poluvremenu je bio egal (43:43), dok su na startu drugog dijela meča Nigerijci imali i minimalnu prednost. Ipak, polovinom treće četvrtine Argentinci su “otključali” svoje šuterske opcije i došli do osjetnije prednosti koju su uspješno održavali do kraja susreta.



Ukoliko Rusija danas pobijedi Južnu Koreji, što je praktično izvjesno, Nigerija se oprašta od takmičenja u prvoj fazi…



Italija je, pak, skoro osigurala plasman u drugu rundu. Azzurri su pregazili Angolu sa 92:61 uz dobru partiju Marca Bellinelija (17 poena) te bi ih samo čudo moglo spriječiti da se ne nađu u narednoj fazi.



Tunis je pobijedio selekciju Irana, možda i iznenađujuće lako, 79:67. Iranci su očito bili van takmičarskog ritma nakon šokantnog poraza od Portorika (81:83) prije dvije večeri, kada su prokockali veliku prednost. Tunižane je do trijumfa predvodio njihov najpoznatiji igrač, centar Dalasa Salah Mejri (22 poena).



Venecuela je podjednako lako izašla na kraj sa Obalom Slonovače, 87:71. Fantastičnu je partiju pružio jedan od malobrojnih veneculeanskih reprezentativaca iz domaćeg prvenstva, Heissler Guiilent, koji je Afrikancima utrpao 28 poena.





