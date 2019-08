Košarkaška reprezentacija SAD izgubila je od Australije, 98:94, u jednom od posljednjih pripremnih mečeva pred Svjetsko prvenstvo, koje 31. avgusta počinje u Kini.

Foto: 24sata.info

Vjerovatno ni izabranici Gregga Popovicha prije samog meča nisu vjerovale da će naići na ovako fanatičnu selekciju Australije koja je igrala u svom ritmu od prvog do posljednjeg minuta, i to sa jakom odbranom, ali i organizovanim i raznovrsnim napadom baziranom na unutrašnjoj igri preko visokih igrača, ali i organizovanom i pravovremenom šutu za tri.



Upravo je ta kombinacija napada i odbrane dala rezultat protiv Amerikanaca koji su od početka ušli rezervisano u susret. Do kraja viđena je izuzetno neizvjesna utakmica na krcatom Marvel stadionu, u kojoj je slavila domaća selekcija.



Zanimljivo je i to da su Amerikanci prvi put izgubili poslije skoro 13 godnia i poraza od Grčke 2006. u polufinalu Svjetskog prvenstva, poslije kojeg su osvajali zlata na Mundobasketu 2010. i 2014. godine, kao i na Olimpijskim igrama 2008, 20012, 2016. godine. Ovo je inače i prvi trijumf “Boomersa” nad SAD nakon 55 godina.



Najbolji u pobjedi Australije bio je član San Antonio Spursa Petty Mills sa 30 poena, tri asistencije i jednim skokom. Blistali su ostali Australci iz NBA lige – Andrew Bogut je dodao 16, a dvocifreni su bili i Joe Ingles sa 15 i Aaron Bynes sa 13 poena.



U redovima SAD najviše se istakao Kemba Walker sa 22 poena, 20 je dodao Harrison Barnes dok je Donovan Mitchell ubacio 12.





(SCsport)