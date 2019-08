Podmlađivanje seniorske ekipe s fokusom na vlastite igrače, jačanje omladinskog pogona, ponovno oživljavanje projekta "Spars generacije" i Sportska akademija Spars, glavni su ciljevi Omladinskog košarkaškog kluba Spars za narednu sezonu.

Foto: FENA

Potpredsjednica OKK Spars kluba Amra Tuzović na pres konferenciji je kazala da klub u narednu sezonu ulazi s novom energijom, novim ciljevima, ali ne manjim ambicijama kada su u pitanju rezultati ostvareni u prethodnom periodu.

- U prošloj takmičarskoj sezoni imali smo seniorsku ekipu koja je bila sastavljena od iskusnih košarkaša, profesionalaca, skupih igrača. Ove godine ambicije kluba sa da se seniorski tim podmladi, da se da šansa mlađim igračima s fokusom na igrače iz naših omladinskih selekcija. Igrači koji budu dovedeni sa strane biće pažljivo odbarani, vodeći računa o kvalitetu koji treba da ima seniorski sastav da bi mogao da odgovori svim ambicijama, zahtjevima u takmičnjima u ABA 2 ligi, domaćem prvenstvu i kup takmičenju - kazala je Tuzović.

Ona je naglasila da će se omladinske selekcije, po kojima su Sparsi postali poznati, ponovo podići na veći nivo i najavila da će se u klubu maksimalno posvetiti "proizvodnji" mladih igrača.

- Mi smo klub koji je po tome prepoznat i mislim da smo jedini u BiH, a i u Evropi koji ne pravimo pojedinačno igrače, već mi pravimo generacje. Projekat "Spars generacije" treba se maksimalno oživjeti i unaprijediti. Zbog toga je naš dosadašnji trener Marko Trbić odlučio da se maksimalno posveti radu s omladinskim kategorijama - naglasila je Tuzović.

U cilju unapređanja "Škole košarke" OKK Spars je formirao sportsku "Akedemiju Spars", koja je danas prvi put javno predstavljena, po uzoru na velike evropske klubove.

Klub iduće godine slavi 15 godina postojanja i uprava Sparsa želi da taj jubilej obilježi kroz niz aktivnosti, među kojim je i organizacija 2. mamorijalnog turnira "Sabit Hadžić".

Novi trener seniorske ekipe Sparsa Goran Šehovac kazao je da su Sparsi trenutno u formiranju tima za predstojeću sezonu.

- Tu je dosta novih igača, neki su već potpisali ugovore. Nadam se da ćemo do iduće sedmice kompletirati ekipu, a zatim kroz kontrolne utakmice i treninge utvrditi da li je to konačan roster za takmičarsku sezonu. Tokom septembra ćemo odigrati dosta prijateljskih pripremnih utakmica, kojim bi trebeli da vidimo gdje smo. Dosta je novih igrača, morat ćemo se naoružati strpljenjem, biće sigurno oscilacija, to je proces, ali ne sumnjam u naš krajnji rezultat. Ljestvica je podignuta visoko. Sparsi su prošle godine igrali završnicu svih takmičenja u kojim su nastupili. U odnosu na prošlu sezonu budžet je smanjen, ali nisu smanjene ambicije. Uz dobar rad i posvećenost pokušaćemo da dostignemo te sportske ciljeve - kazao je Šehovac.

Dodao je da u klubu rade na dovođenju kvalitetnih pojačanja, mladih igrača, kojim će ovo biti dobra prilika da se kroz ABA 2 i bh. ligu promovišu i napreduju.

- Ne bih konkretno o imenima u ovom trenutku. U klubu trenutno imamo tri igrača od prošle sezone pod ugovorom, to su Grubelić, Jovanović i Kamanjaš, kojim će biti priključeni igrači iz omladinskog pogona, a potpisali su još Đekić i Memić. Neki igrači su došli na probu, a neki tek trebaju da dođu, tako da ćemo idući sedmicu iskoristiti da iskristališemo ekipu s kojom ćemo krenuti na bazične pripreme i sve ono što nas očekuje - kazao je Šehovac.

Prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni Sparsi će igrati 2. oktobra.

(FENA)