Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Adi Zahiragić novi je član OKK Novi Pazar.

Foto: SC - 24sata.info

Rođen je u Sarajevu 24. februara 1995. Karijeru je počeo u OKK Spars iz Sarajeva. Jednu sezonu je proveo u KK Kakanj.

“Naš klub je od početka ozbiljno shvatio i prihvatio zadatak igranja ove sezone u drugom najelitnijem takmičenju na ovom prostoru, tako da je nastavio sa novim pojačanjima”, poručii su iz Novog Pazara, a zatim su opisali malo bolje našeg reprezentativca:

“Njegovu igru krase dobar šut za tri poena kojeg pogađa sa različitih pozicija i većih udaljenosti, kao i u različitim situacijama (pull-up, catch&shoot…). Pored toga nije mu nimalo stran šut za dva poena kao i ulaz uz kontakt, na lijevu ili desnu stranu. Jedno od glavnih oružija u napadu mu je pick and roll igra iz koje se izvlači na šut, ide na ulaz, spušta centru ili traži otvorenog šutera. Mada, Adi je pored napada, poznatiji po svojoj “flaster” odbrani. Dakle, to je igrač od kojeg možete da očekujete da 24 sekunde bude u stavu i igra odbranu velikog intenziteta. Ono što je najbitnije poslije takve odbrane je to da se brzo transformiše u napad, otvara se po boku, traži loptu ili je on taj koji brzim pasom traži saigrače”.

OKK Novi Pazar istakao je da će biti značajno pojačanje i poželjeli su mu uspješnu sezonu u klubu i slatku dobrodošlicu.

Prošle sezone nastupao je za OKK Spars u bh. prvenstvu gdje je na 38 utakmica za 21.6 minuta u igri bilježio 4.66 poena, 4.05 asistencija i 1.16 ukrađenih lopti.

U ABA2 ligi u sezoni 2918\19 na 24 utakmice prosječno je postizao 4.3 poena uz 2.6 asistencije i 1 ukradenu loptu.

( SC)