Košarkaši Bosne i Hercegovine su pobjedom protiv Mađarske rezultatom 76:60 otvorili drugi dio takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Foto: FIBA

Nakon što su u okviru Grupe C zauzeli treće mjesto, iza Izraela i Češke Republike, juniori naše države su krenuli u borbu za plasman od 9. do 16. mjesta.



Naš tim je odigrao vrlo dobru utakmicu i na kraju slavio zasluženu pobjedu. Od samog starta naš tim je čvrstom odbranom uspio da stvori visoku prednost nakon prvih deset minuta susreta. rezultat je glasio 18:6. Ipak taj nivo odbrane nismo uspjeli da zadržimo i u drugoj četvrtini koju su Mađari riješili u svoju korist rezultatom 25:18, pa smo na poluvremenu imali prednost od pet poena, 36:31.



Bh. juniori su se u trećoj četvrtini u potpunosti vratili “na pravi kolosijek” te uspjeli da do kraja treće četvrtine naprave prednost od 13 poena u našu korist (53:40). Prednost koju su stvorili u prve tri četvrtine, naši košarkaši su sačuvali bez problema do kraja susreta i na kraju slavili ubjedljivu pobjedu rezultatom 76:60.



Naš tim će sutra od 20:45 sati igrati utakmicu protiv selekcije Ukrajine.



Bosna i Hercegovina – Mađarska 76:60



BiH: Dedajić, Huseinspahić 12, Kondić 2, Radak 18, Topolović 18, Arnaut, Haličević, Herenda 7, Krupalija 8, Maran 2, Mehić, Simanić 9



Mađarska: Radics 10, Takacs 3, Lukacs, David Kiss 3, Benedek Kiss 5, Kenez, Fekete, Valerio-Bodon 15, Pallai 9, Krasovec 6, Balazs Kiss 7, Karman 2.





(24sata.info)