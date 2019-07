Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je drugi poraz na Evropskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Sarajevu.

Foto: SC - 24sata.info

Mlade bh. košarkašice su u susretu trećeg kola D-grupe EP-a večeras u Skenderiji nakon produžetka poražene od Poljske sa 86:87 (23:19, 18:16, 19:16, 11:20, 15:16).

Izabranice selektora Slaviše Ožegovića propustile su veliku priliku da dođu do druge pobjede koja bi im osigurala drugu poziciju na tabeli i lakšeg protivnika u borbi za četvrtfinale. Veći dio susreta bh. košarkašice imale su prednost koja je u trećem periodu iznosila 18 poena (60:42). No, uslijedio je nevjerovatan pad u igri bh. tima, pa su Poljakinje serijom od 9:0 do kraja četvrtine uspjele smanjiti zaostatak na devet poena, a u istom ritmu nastaviti i u posljednjem periodu te potpuno anulirati zaostatak i četiri minute prije kraja preći u vodstvo.

U dramatičnoj završnici BiH je uspjela sustići zaostatak od četiri poena te je imala napad za pobjedu, ali je regularni tok završen neriješenim rezultatom 71:71.

Izjednačeno je bilo i u produžetku, a Poljakinje su u finišu bile prisebnije i ostvarile prvu pobjedu.

Najefikasnije u reprezentaciji BiH bile su Dragana Zubac sa 24 poena, Ksenija Mitrić je postigla 23, a Marija Kešeljević 14 poena uz devet asistencija.

Julia Bazan predvodila je reprezentaciju Poljske sa 20 poena.

Reprezentacija BiH je grupnu fazu završila na trećem mjestu i u nastavku takmičenja igrati protiv Španije za plasman u četvrtfinale.

(FENA)