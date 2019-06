Toronto Raptorsi su novi šampioni NBA lige! Prvi put u klupskoj historiji!

Titulu su preoteli Golden State Warriorsima u njihovoj dvorani, Oracle Areni, koja zatvara svoja vrata zauvijek nakon šeste utakmice finala i pobjede kanadskog tima od 114:110. Serija je tako zaključena sa 4-2 u korist Raptorsa.



Nova povreda jednostavno je ovog puta bila previše za žilave Warriorse, koji su nakon Kevina Duranta ostali bez Klaya Thompsona u ovom susretu. To se pokazao kao ključni detalj meča u kojem su dosadašnji prvaci predali naslov.



Raptorsi su odlično otvorili utakmicu, furioznim početkom poveli sa 11:2. Ispostavit će se da je to bilo najveće vodstvo u ovom okršaju, nijedna ekipa nije imala dvocifrenu prednost.



Domaći tim je nakon toga uhvatio priključak, dva sastava su se zatim izmjenjivala u vodstvu sve do same završnice.



No, ono što se desilo krajem treće četvrtine, dok su Warriorsi bili u naletu, odredilo je krajnji ishod. Klay Thompson je prilikom doskoka povrijedio koljeno i kod rezultata 85:80 za Golden State napustio parket. Na kraju je napustio i dvoranu, pomažući se štakama.



Raptorsi su namirisali krv, preuzeli inicijativu i vodstvo (109:105 na minut i po do kraja), ali uporni Warriorsi se nisu predavali. Čak su imali puleni trenera Stevea Kerra šansu da “prežive” i ovu utakmicu te izbore majstoricu, ali ipak nisu uspjeli.



Kod rezultata 111:110, na deset sekundi do kraja, Toronto gubi loptu usljed presinga domaćih. Međutim, u zadnjem napadu Warriorsa Steph Curry promašio je šut iz teške pozicije i tako praktično potpisao kapitulaciju. Zatim su domaći napravili tehničku, a Kawhi Leonard prvo pogodio jedno slobodno bacanje te na koncu ubacio loptu u koš za konačnih 114:110 i prvu titulu Raptorsa.



Najefikasniji kod gostiju u ovom susretu bili su Kyle Lowry (26 poena), Pascal Siakam (26) i Kawhi Leonard (22), a kod Golden Statea Klay Thompson (30), Andre Iguodala (22) i Steph Curry (21). Leonard je proglašen za MVP-a finala, potpuno zasluženo.



Jedan grad u Kanadi neće spavati, euforija obavija Toronto, gdje je veći dio stanovništva izašao na ulice da slavi… S druge strane, navijači Warriorsa u suzama su se oprostili od Oracle Arene (sele u novu dvoranu) i finalne serije (pete zaredom za Warriorse) u kojoj su povrede isjekle njihov tim te ih ostavile bez novog šampionskog naslova.





