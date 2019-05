Košarkaši Širokog Brijega novi su prvaci Bosne i Hercegovine! U petoj, odlučujućoj utakmici savladali su Sparse rezultatom 82:69.

Foto: FENA

Sarajevski tim imao je prednost od 2:1 u seriji i bila im je potrebna samo još jedna pobjeda za premijernu titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Ipak, prvo su poraženi u svojoj dvorani na Grbavici, da bi Široki danas u popularnoj majstorici upisao veliki trijumf za titulu.



Melč je dočekan u vatrenoj atmosferi Pecare gdje su domaćini bolje startali. Ipak, pri rezultatu 15:8 Sparsi prave seriju od deset poena bez odgovora i prelaze u vodstvo. Prednost su Sarajlije imale sve do kraja prvog poluvremena na koje su otišli sa minimalnim vodstvom od jednog poena.



No, treća četvrtina bila je ključna. Domaćin pravi seriju odmah po otvaranju treće dionice, te preuzima ozbiljnije vodstvo. Trojkama Drežnjaka Hercegovci odlaze na maksimalnih, 16 poena prednosti na otvaranju četvrte dionice i tada više nije bilo povratka za Sparse.



Do kraja su domaći lagano čuvali vodstvo i odbranili se, za osvajanje nove titule prvaka BiH.



Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mateo Drežnjak sa 17 poena, 18 je dodao Derrick Steven Fenner, a 17 Dario Drežnjak. Kod gostiju Ibrahim Durmo i Slobodan Jovanović su postigli po 13, a dvocifren je bio i Kenan Bajramović sa 11 poena.





(SCsport)