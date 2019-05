Košarkaši Širokog Brijega slavili su na Grbavici protiv Sparsa rezultatom 75:59 i tako poravnali na 2:2 u finalnoj seriji za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci.

Foto: SCsport

Nakon prvog meča kojeg je dobio Široki, Sparsi su vezali dva trijumfa i došli na korak od historijske, prve titule prvaka Bosne i Hercegovine. Ipak, i Široki Brijeg se pitao danas nešto…



Bolje utakmicu otvaraju Sparsi, ali takva igra nije trajala mnogo. Sarajlije su imale prednost uvodnih pet ili šest minuta, no onda gosti uzimaju prednost i čuvaju je veoma dugo.



Istini za volju, Široki je tokom cijelog prvog poluvremena imao prednost, ali ne nedostižnu. No, to se mijenja u ključnim trenucima meča, kraj treće i početak četvrte dionice.



Tada su Hercegovci vezali nekoliko trojki, dvije je pogodio J.R. Fenner, a jednu Dario Drežnjak i tu se otišlo na, tada rekordnih, 10 poena.



Kako je iroki igrao bolje, tako su i Sparsi ostali bez ‘oružja’. Do kraja utakmice odigrali su neprepoznatljivo i propustili prvu priliku da osvoje historijsku titulu prvaka BiH.



Za to će imati još jednu šansu, ali ovaj put na mnogo teži način. Majstorica će se igrati u četvrtak u Pecari.



Na kraju, goste su do pobjede vodili Mateo Drežnjak sa 19, JR Fenner sa 17, te Filip Kraljević sa 16 poena. Sa druge strane jedini dvocifren bio je iskusni Kenan Bajramović sa 11 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne ubjedljiv poraz.





(SCsport)