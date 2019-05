Nakon prve dvije utakmice finala Istočne konferencije NBA lige, malo ko je sumnjao da će Milwaukee izaći kao pobjednik iz te priče. Bucksi su vodili 2-0, a onda je uslijedio treći susret koji je sve prelomio.

Toronto je tada dobio u produžetku, meč je lako mogao otići na stranu Milwaukeeja. Potom su Raptorsi dobili i drugi susret, da bi sada napravili “break” na gostujućem terenu i trijumfom od 105:99 zaključili potpuni preokret te poveli sa 3-2 u seriji.

Početak susreta u Fiserv Forumu nije to nagovještavao, Bucksi odlično otvaraju meč i vode sa 18:4 u prvoj četvrtini. Većim dijelom utakmice potom su održavali blagu prednost, ali zadnja dionica je bila kobna za Giannisa Antetokounmpa i društvo.

Na osam i po minuta do kraja gosti iz Kanade uspjevaju povesti trojkom Kawhija Leonarda (82:81) te se od tog trenutka odvijala rezultatska klackalica sve do samog finiša. Meč je na koncu prelomio Pascal Siakam poenima za vodstvo od 102:97, kada je već ostalo premalo vremena za preokret (16 sekundi do kraja).

Još jedno izvrsno izdanje za Raptorse pružio je Leonard (35 poena), odličnu podršku je imao u Fredu VanVleetu (21), Kyleu Lowryju (17) i Pascalu Siakamu (14 poena, 13 skokova). Kod Bucksa su najefikasniji bili Antetokounmpo (24) i Eric Bledsoe (20).

Naredni meč se igra u Torontu (večer između subote i nedjelje), gdje će Raptorsi imati priliku da eventualnom pobjedom zaključe seriju i ostvare plasman u veliko NBA finale po prvi put u klupskoj historiji.

