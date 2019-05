Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa rođen je u maju 1999. godine u Bihaću.

Visok je 203 centimetra. Svoju uspješnu košarkašku karijeru počeo je u rodnom gradu, a kasnije je preselio u glavni grad BiH gdje je nastupao za KK Koš.



Sjajne fizičke predispozicije, odličan šut, atraktivna zakucavanja, nezaustavljivi prodori odlike su ovog košarkaša iz Bihaća.



To su uočili u Cedeviti iz Zagreba gdje je proveo nekoliko sezona, a u ljeto 2018. godine preselio je u NBA ligu. Izabran je za 29. pik prve runde na NBA Draftu od strane Brooklyn Netsa.



U oktobru iste godine proslijeđen je u Long Island Netsa ekipu u Razvojnoj ligi, gdje je igrao odlično. Bez dvojbe Musa je igrač u usponu i njegov vrhunac se tek očekuje.



Povodom ovogodišnjeg Telemach košarkaškog kampa, Džanan Musa je boravio u Sarajevu, a u razgovoru za RedBull.ba govorio je o životu u SAD-u, čarobnoj igri pod obručima, povratku u najjaču ligu svijeta, a povukao je i paralelu između evropske i američke košarke.



- Život u Americi je mnogo brži u poređenju s evropskim. Za razliku od Sarajeva i Zagreba dosta stvari se promijenilo. Ipak, adaptirao sam se i očekujem da će mi biti mnogo lakše naredne sezone - istakao je Musa, prenosi Anadolu Agency (AA).



Naglasio je kako "sagledavajući učinak prve sezone, može biti zadovoljan".



- Dao bih svemu pozitivne ocjene. Naravno, moglo je biti puno bolje što se tiče Brooklyna, ali vjerujem da će se sve posložiti na svoje mjesto u narednom periodu. Radit ću cijelo ljeto kako bih dostigao nivo koji se od mene očekuje - rekao je Musa.



O košarci na Starom kontinentu i onoj u SAD-u, kazao je:



- Evropska košarka je dosta drugačija od one u Americi. Ovdje se igra na finese, na taktiku, a tamo je izuzetno važno da se postigne što više trica. Forsira se košarka gdje dominira fizička sprema. Ima razlike, ali se sve svodi na to da lopta prođe kroz obruč. Ako uspijete, onda ste pobijedili, ako ne, niste - smatra Musa.

