Košarkaši Sparsa iz Sarajeva sutra u gostima protiv Širokog igraju treći meč finala playoffa košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

Nakon prve dvije utakmice finalna serija, koja se igra na tri pobjede, izjednačena je rezultatom 1:1 u pobjedama, a Sparsi se nadaju da sutra mogu ostvariti gostujuću pobjedu koja im je neophodna u borbi za titulu prvaka BiH.



Trener Sparsa Marko Trbić u sutrašnjem meču neće moći računati na povrijeđenog Nemanju Protića, dok su ostali igrači Sparsa spremni za utakmicu. Trbić je zadovoljan kako su njegovi igrači u drugom meču, odigranom u dvorani "Novo Sarajevo", parirali Širokom i nada se da takvu igru mogu ponoviti i na gostujućem terenu.



- Zadovoljni smo našom posljednjom partijom u Sarajevu i svjesni smo važnosti sutrašnjeg meča. Naravno, mnogo je teže igrati u Širokom Brijegu gdje oni imaju dodatnu energiju na terenu nošeni publikom i punom dvoranom. Široki je atletski moćan tim koji u takvoj atmosferi dobije dodatna krila. Bit će energetski zahtjevna utakmica, ali morat ćemo im se suprotstaviti u tom segmentu - kazao je Trbić u izjavi za Fenu.



Trener Sparsa napominje da njegovi košarkaši nipošto ne smiju biti brzopleti, te podsjeća da je u drugom meču njegov tim imao petnaestak poena razlike, a zatim greškama nastalim zbog brzopletosti dopustio protivniku da tu razliku smanji.



- To nam se u Širokom nipošto ne smije dogoditi. Mi nismo tim koji igra sporiju košarku, ali ne smijemo ni praviti mnogo grešaka. Mi Široki ne možemo spriječiti da igra svoju igru, ali možemo im u takvom sistemu parirati. Pokušat ćemo kontrolisati ritam utakmice - objašnjava Trbić.



Dodaje da i njegovi igrači, ali i ekipa Širokog ove finalne mečeve igraju pod velikim pritiskom, te da je to jedan od faktora koji može odlučiti prvaka BiH.



- Igramo finale tako da je pritisak prisutan. Mi moramo dobiti jedan meč u gostima, ali Široki igra kući i ne bi mu bilo svejedno da izgubi prednost domaćeg terena. Dakle, svi smo mi pod pritiskom i pitanje je samo kako će se ko s tim nositi. Mislim da mi imamo malo više iskustva u tom segmentu i da smo u stanju to iskoristiti - zaključio je Trbić.



Treća utakmica finala košarkaškog playoffa prvenstva BiH između Širokog i Sparsa će biti odigrana sutra u dvorani "Pecara" s početkom u 20 sati.



(FENA)