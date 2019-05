Pionirska selekcija (U13) Košarkaškog kluba Kengur iz Zenice, koja je bila pobjednik završnog turnira za Bosnu i Hercegovinu te na tom putu bila bolja i od vršnjaka iz sarajevskog Sparsa te Širokog, sudjelovat će na međunarodnom turniru "Basket 4kids“ u Sežani (Slovenija).

Foto: Fena

Turnir se od od 23. do 25. maja igra u organizaciji regionalne sportske televizije Sportklub, koja će direktno prenositi sve utakmice.



-Ovo je najmlađa generacija košarkaša iz naše zemlje i vjerujem da će nas dostojno predstavljati, ne samo grad Zenicu, nego i BiH. Ovo je jedinstven turnir i ja koji sam 40 godina u košarci, nisam doživio ovakvu prezentaciju djece - istakao je na pres-konferenciji osnivač i glavni trener Kengura Enver Jahić.



Kaže da imaju šansu za dobar rezultat, ali i da do jučer nisu znali da li će putovati na turnir. Međutim, uz podršku Gradske uprave Zenica, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade ZDK te drugih sponzora uspjeli su osigurati sredstva za prijevoz do Slovenije.



-Ova grupa je jako teška, ali koliko smo trenirali, očekujemo da ćemo se plasirati makar u polufinale - kazao je igrač Jan Bulajić.



Kapiten Danko Cvitanović najavljuje da su spremni ostvariti veliki rezultat, a možda otići i do kraja.



-Očekujem da ćemo se vratiti sa zlatnom medaljom - poručio je Cvitanović.



Kengurima će se u Bihaću priključiti i Dino Subašić, koji će biti član tima na ovom turniru.



Članovi ekipe su: Leo Šendula, Muhamed Din Isaković, Anel Sofić, Tarik Kurić, Faris Ćerim, Faruk Kurić, Adi Husaković, Anes Hadžić i Faris Kovač te pomoćni trener Dino Duranović.



Kengur će igrati u Grupi A, s ekipama Anagastum iz Nikšića (Crna Gora), Sežana (Slovenija) i Sevojno (Srbija).



U grupi B igraju: Mladost iz Čačka (Srbija), Vučići iz Zagreba (Hrvatska), Slovan iz Ljubljane (Slovenija) i Vardar iz Skoplja (Sjeverna Makedonija).



