Košarkaši CSKA osvojili su naslov europskog prvaka nakon što su u finalu Eurolige pobijedili Andolu Efes 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21).

Foto: AFP

CSKA je imao nevjerojatnu šutersku noć sa 63 posto šuta za tri (14 od 22), a Moskovljane je do pobjede predvodio američki dvojac Cory Higgins i Will Clyburn sa po 20 poena.



Kod Efesa prvi strijelac je bio Shane Larkin s 29 poena, a Krunoslav Simon ostvario je double-double učinak s 15 poena i 10 skokova.



Za CSKA je to bio osmi naslov kontinentalnog prvaka. Posljednji put CSKA je Euroligu osvojio 2016. godine.



U utakmici za treće mjesto madridski Real bio je bolji od Fenerbahčea 94:75 (24:16, 14:24, 31:23, 25:12).

(FENA)