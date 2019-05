Košarkaši Širokog pobijedili su večeras na "Pecari" ekipu Sparsa sa 77:66 u prvom susretu finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Širokobriježani su tako poveli sa 1-0 u finalnoj seriji koja se igra na tri dobijena meča.

Foto: jabuka.tv - 24sata.info

Prvo poluvrijeme gosti su bili nešto bolji tim i uglavnom su imali prednost koja je u pojedinim trenucima iznosila sedam poena. Ipak, u finišu poluvremena domaći su sa šest uzastopnih poena uspjeli doći do izjednačenja.

Početak drugog poluvremena pripao je ponovo gostima koji dolaze do nove prednosti, ali smo za kratko s obzirom na to da su Širokobriježani prave seriju od 11:0 i dolaze do tada maksimalnih šest poena razlike. Sparsi su se uspjeli vratiti i do kraja četvrtine smanjiti zaostatak na dva poena.

Ipak, u posljednjem periodu Široki je pokazao bolju igru, a pitanje pobjednika praktično su riješili četiri minute prije kraja kada su došli do sedam poena prednosti koju su održali do kraja meča. Gosti su pokušavali da se još jednom vrate u meč, ali nisu imali snage ni energije za novi preokret.

Ovo je, inače, bio peti meč ova dva tima u ovoj sezoni i treća pobjeda Širokog, ali prva na "Pecari" nakon što su Sparsi slavili na prethodna dva gostovanja.

Najefikasniji u domaćoj ekipi bili su Dario Drženjak sa 20, Mateo Drežnjak sa 13 Goran Filipović s 11 poena, a kod Sparsa Nemanja Protić s 18 i Sandi Grubelić sa 10 poena.

(FENA)