Toronto Raptors i Portland Trail Blazers su se sinoć zahvaljujući pobjedama u sedmoj utakmici polufinala Istočne, odnosno Zapadne konferencije, priključili Milwaukee Bucksima i Golden State Warriorsima u konferencijskim finalima.

Foto: AFP

Toronto Raptors su kod kuće sa 92-90 pobijedili Philadelphia 76erse u dramatičnoj završnici, a pobjedu im je donio Kawhi Leonard, pogodivši koš na zvuk sirene za pobjedu.



Toronto i Philadelphia su bili izjednačeni na 90-90 četiri sekunde prije kraja nakon što je koš za Sixerse zabio Jimyy Butler, no nakon toga Leonard je, uz malo sreće, pogodio koš na zvuk sirene za kraj. Lopta je odskočila četiri puta prije nego je ušla u koš.



"Imao sam sreće, samo sam pokušao puknuti najjače što sam mogao", rekao je poslije utakmice Leonard koji je utakmicu završio sa 41 košem.



Ovaj njegov koš nosi epitet "povijesni" jer je to prvi koš na zvuk sirene koji je odlučio sedmu utakmicu doigravanja.



U redovima Philadelphie najbolji je bio Joël Embiid sa 21 pogotkom i 11 skokova.



Kanadska momčad će drugi put u povijesti igrati u finalu Istočne konferencije nakon 2016. kada je izgubila od Cleveland Cavaliersa predvođenih LeBronom Jamesom (4-2). U finalu joj je suparnik najbolja momčad regularnog dijela sezone Milwaukee Bucks, a prva je utakmica na rasporedu u srijedu.



U drugoj polufinalnoj utakmici koja je sinoć igrana Portland je kod kuće svladao Denver Nuggetse sa 100-96, iako je u drugoj četvrtini gubio sa 17 razlike, i plasirao se u finale Zapada rezultatom 4-3 u seriji.



C.J McCollum je bio najbolji strijelac utakmice i Portlanda sa 39 ubačaja, među kojima je i koš 13 sekundi prije kraja koji je Trail Blazersima donio prednost od tri koša. Damian Lillard je sinoć imao lošu večer, utakmicu je završio sa 13 koševa, uz šut 3/17, i deset skokova, prenosi Hina.



Najbolji pojedinac Denvera bio je Nikola Jokić, on je upisao 29 poena i 13 skokova.



Trail Blazers, prvaci NBA iz 1977., nisu igrali konferencijsko finale od 2000., a sada ih u finalu Zapadne konferencije čekaju branitelji naslova Golden State Warriorsi.



Dvoboj između Golden Statea i Portlanda, koji počinje u utorak, ostavit će traga u povijesti jer je to prvi put da će se dva brata - Stephen Curry i njegov mlađi brat Seth - boriti jedan protiv drugoga u ovoj fazi natjecanja.



