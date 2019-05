Milwaukee Bucksi pobijedili su Boston Celticse 116:91 u petom susretu polufinalne serije Istoka te su se s ukupnih 4:1 plasirali u konferencijsko finale NBA lige, dok su na Zapadu Golden State Warriorsi bili bolji od Rocketsa 104:99 te su poveli 3:2 u polufinalnoj seriji.

Foto: Agencije

Bucksi, prvi nositelji Istoka, lako su se obračunali sa Celticsima te su se plasirali u svoje prvo konferencijsko finale nakon 18 godina.



Domaću momčad do pobjede su predvodili Giannis Antetokounmpo s 20 poena, 8 skokova i 8 asistencija, Khris Middleton ima je 19 poena, 8 skokova i 5 asistencija, a Eric Bledsoe 18 poena i 6 skokova.



Kod Celticsa Kyrie Irving bio je prvi strijelac s 15 poena, Jayson Tatum i Marcus Morris ubacili su po 14 poena.



Milwaukee u konferencijskom finalu čeka pobjednika dvoboja Toronta i Philadelphije u kojemu momčad iz Kanade ima prednost 3:2.



Na Zapadu Golden State je nakon velike borbe pobijedio Houston 104:99. Warriorsi su sredinom druge četvrtine imali vodstvo od 20 poena (57:37), ali su već u sljedećoj četvrtini uspjeli prosuti tu veliku prednost.



U posljednju četvrtinu ušlo se pri rezultatu 72:72, a branitelji naslova na kraju su uspjeli doći do pobjede iako su nešto ranije ostali bez Kevina Duranta koji je morao izaći iz igre zbog ozljede lista desne noge.



Klay Thompson s 27 i Stephen Curry s 25 poena predvodili su Warriorse do pobjede, dok je Durant do ozljede ubacio 22 poena.



James Harden s 31 poenom i 8 asistencija bio je najraspoloženiji u redovima Houstona.



Šesta utakmica polufinalne serije igra se u petak u Houstonu.





(FENA)