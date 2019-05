Nakon tri ovosezonska poraza protiv donjevakufskog Proma - dva u regularnom dijelu te u subotu navečer u prvom meču finalne serije play-offa A1 lige Federacije Bosne i Hercegovine (71:88), košarkaši zeničkog Čelika u četvrtak navečer igrat će pred svojim navijačima za pobjedu kojom će zadržati izglede za osvajanje naslova prvaka.

Foto: Fena

Trener Armel Mujaković na današnjoj je pres-konferenciji podsjetio kako su i u polufinalu izgubili prvi meč protiv lidera iz regularnog dijela, ilidžanskog Igmana Burch, ali su uspjeli izboriti finale.



- Prvi meč smo prvu četvrtinu odigrali egal, bilo je 21:20 za Promo, ali smo u drugoj četvrtini stali. Nismo igrali svoju košarku, nismo imali brz protok lopte, tranziciju koja nas krasi. Nismo bili agresivni u odbrani ni napadu, tako da su oni svaku našu grešku kažnjavali. Bili smo u kontraritmu. Ne znam da li je tome bio razlog što je dvorana, dva sata prije utakmice, bila puna - kaže Mujaković, koji se nada kako će i zenički navijači na isti način podržati njegov tim.



On dodaje kako u prvom meču nisu kontrolisali ofanzivni skok Proma, ali da je uvjeren kako će u ovom meču situacija biti potpuno drugačija te da će se igrati i „majstorica“. Dođe li do „majstorice“, ponovo će domaćin biti Promo, koji je regularni dio završio kao drugi. Čelik je bio četvrti.



Predsjednik zeničkog kluba Goran Bulajić istakao je kako je u prvom meču sve proteklo u najboljem mogućem redu, a da su oni sportski izgubili.



- Ako u Vakufu mogu napuniti dvoranu od 1.000 mjesta, postavlja se pitanje možemo li mi u Zenici privući barem 1.500-2.000 navijača. Ako ne možemo, upitno je šta mi radimo i zašta se borimo ako ćemo i u višem rangu imati 400-500 navijača na tribinama. Želja nam je da to bude Zenica u pravom svjetlu - kazao je Bulajić, koji je dodao kako su uputili pozivnice političarima i privrednicima da dođu u dvoranu i podrže taj klub, dok su za organizovan dolazak članova gradskih škola košarke te učenika osnovnih škola, odlučili podijeliti besplatne ulaznice.



Bulajić je napomenuo kako su juniori Čelika proteklog vikenda, na kvalifikacionom turniru sistema A u Tuzli, bili treći te izborili prolaz u narednu fazu, kao da će i kadeti ovog vikenda sudjelovati na turniru "Sjećanje na Krešimira Ćosića" u Zadru.



(FENA)