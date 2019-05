Houston Rocketsi su još jednom pokazali da su najveća prijetnja aktuelnim prvacima u ovogodišnjem NBA play-offu.

Foto: 24sata.info

Drugom uzastopnom pobjedom u svom Toyota Centeru savladali su Golden State Warriorse sa 112:108 te izjednačili u polufinalnoj seriji Zapada na 2-2.



Meč je, kojeg li iznenađenja, ponovo servirao triler u posljednjoj minuti, iako se činilo da će utakmica imati mirniji tok nakon vodstva domaćih od 77:60 sredinom treće četvrtine. Ipak, Warriorsi su do kraja istopili razliku i susret je opet utonuo u dramu.



Steph Curry je 19 sekundi prije završetka pogodio trojku i smanjio prednost Rocketsa na 110:108. Zatim je na liniju slobodnih bacanja stao James Harden i pogodio samo jedno, da bi gosti dva puta šutirali trojke za produžetak (Durant i Curry), ali nisu bili precizni. Na koncu je napravljen faul na Chris Paulu koji je pospremio jedan od dva penal i postavio konačnih 112:108.



Fenomenalan u redovima pobjedničkog sastava ponovo je bio Harden (38 poena, 10 skokova), kod Warriorsa su najefikasniji bili Kevin Durant (34) i Steph Curry (30).



Serija se sada vraća na teren Golden Statea, peti meč se igra u Oracle Arenu u srijedu navečer.



Milwaukee Bucksi nalaze se na korak od plasmana u finale Istočne konferencije, pošto su u četvrtom duelu serije sa Bostonom slavili rezultatom 113:101 i poveli sa 3-1 u seriji.



Buckse još samo jedna pobjeda dijeli od prvog finala nakon 18 godina. Giannis Antetokounmpo ih je predvodio do treće uzastopne pobjede nad Celticsima sa 39 poena i 16 skokova.



Grk je najbolje odigrao u posljednjoj četvrtini, u kojoj je zabilježioo čak 17 poena, uz sedam skokova. Veteran George Hill dodao je 15, Khris Milddleton i Eric Bledsoe po 13 poena.



Kyrie Irving je, možda i u posljednjoj utakmici za Boston pred navijačima u TD Gardenu (sve su glasnije priče o odlasku), imao učinak od 23 poena, šest skokova i deset asistencija. Iz igre je šutirao 7-22.



Al Horford je ubacio 20 poena, Marcus Morris je stigao do double-doublea od 18 poena i 14 skokova.



Veliku prevagu u ovom duelu odnijela je klupa gostiju, o čemu govori i odnos poena u odnosu na rezerve Celticsa – 32:7.



Boston je u prvoj četvrtini imao 11 poena prednosti, Milwaukee serijom 8-0 u drugoj četvrtini uspio poravnati rezultat. Ključni momenti bili su nakon prednosti domaće ekipe 67:65, kada su novom serijom Bucksi prvi put stigli do dvocifrene prednosti, koji su do kraja i održali.



Peti meč serije igra se u srijedu navečer u Milwaukeejevom Fiserv Forumu.



Rezultati NBA play-offa:



Zapad:

Houston – Golden State 112:108 (2-2)



Istok:

Boston – Milwaukee 101:113 (1-3)





(SCsport)