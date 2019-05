Apsolutnu krivicu za sve incidente u finalnoj seriji košarkaške ABA lige snose predsjednik Košarkaškog kluba (KK) Crvena zvezda Nebojša Čović i predsjednik KK Budućnost Dragan Bokan, izjavio je predsjednik ABA lige Igor Dodik.

Igor Dodik / 24sata.info

"Dopustili su da njihov međusobni sukob prevaziđe okvire zdravog razuma, a regionalna košarka radi toga može da snosi nesagledive posljedice", rekao je Dodik za Alternativnu televiziju.



On je istakao da je u nekoliko navrata, tokom ligaškog dijela ove sezone, pokušavao da "spusti loptu" i smiri tenzije čelnika dva kluba, te da je sve što se dešavalo u Beogradu i Podgorici za svaku osudu.



"Srećom, pa je sve prošlo bez težih posljedica, a moglo je da dođe do ozbiljnog ugržavanja života igrača, trenera i svih koji su se nalazili u dvorani. Meni je neshvatljivo da neko, zarad ostvarenja ličnih ciljeva, dopusti tako nešto. Ubijeđen sam da su incidenti koji su pratili finalnu seriju, a pogotovo na petoj utakmicu u Beogradu, izvedeni planski. Neko je klimnuo glavom na pomen takve ideje, dopustivši haos koji se desio", smatra Dodik.



On je naglasio da finalna serija neće biti poništena, jer bi to bio presedan.



Dodik je ocijenio da je, nakon svih dešavanja tokom finalne serije, nanesena velika šteta ugledu regionalnog takmičenja.



"Mislim da još nismo svjesni kakvu bi štetu mogli da pretrpimo. Ugovor ABA lige sa Evroligom ističe naredne godine. Mene ne bi čudilo da čelnici Evrolige, nakon svega što se dešavalo, kažu: `Hvala vam na svemu, ali doviđenja i prijatno. Sa takvim ponašanjem nam ne trebate`. Mislim da bi to bio veliki udarac za regionalnu košarku, a niko ne može da isključi mogućnost da se tako nešto neće desiti", kaže Dodik, prenosi Srna.



On je napomenuo da će priča o svemu što se dešavalo u minuloj sezoni ABA lige biti nastavljena na narednoj sjednici Skupštine ABA lige koja je zakazana za 24. maj u Banjaluci, kada će se raspravljati i o slučaju Olimpijakos.



"Olimpijakos bi mogao da se priključi ABA ligi, ali samo u slučaju da klubovi daju svoj pristanak. Mislim da bi za ABA ligu bilo dobro da dobijemo novo tržište u svakom pogledu, ali i novu publiku. Svi znamo da je Olimpijakos velikan evropske košarke. Međutim, o tome ne odlučujem, na klubovima je da donesu odluku. Sve će biti poznato nakon sjednice u Banjaluci", naveo je Dodik.



(24sata.info)