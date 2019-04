Odigrane su sve tri posljednje utakmice 10. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci, tako da smo dobili parove polufinala koja startuju već za vikend.

Košarkaši Sparsa lagano su trijumfovali u Širokom Brijegu i tako osigurali plasman u polufinale gdje će igrati protiv Zrinjskog. Sparsi su slavili rezultatom 72:59 u meču u kojem su gotovo čitavim tokom imali prednost.



Goste je sa 13 poena predvodio Kenan Bajramović, 13 je dodao Hasandić, a po 12 Protić i Vrabac. Kod domaćina Jure Zubac je postigao 13.



Zrinjski je do važne pobjede stigao na svom parketu protiv Mrkonjić Grada rezultatom 88:79 i tako sezonu okončali na trećem mjestu, pa će u polufinalu igrati protiv Sparsa, no neće imati prednost u slučaju eventualne majstorice.



U posljednjem meču Sloboda je na gostovanju bila bolja od Vogošće rezultatom 80:74 i tako ostvarili vitalan trijumf za plasman u polufinale Prvenstva BiH u košarci. Bio je to direktan duel za plasman u narednu fazu.



Parovi polufinala:



Široki Brijeg – Sloboda

Spars – Zrinjski

* Prvonavedeni imaju prednost u eventualnoj majstorici



Rezultati susreta desetog kola Lige za prvaka BiH za košarkaše:



Široki – Spars 59:72

Zrinjski – Mladost 88:79

Vogošća – Sloboda 74:80



Tabela:



1. ŠIROKI 30 25 5 2551:2198 55

2. SPARS 30 23 7 2452:2026 53

3. ZRINJSKI 30 23 7 2554:2302 53

4. SLOBODA 30 17 13 2428:2411 47

——————————————

5. VOGOŠĆA 30 14 16 2332:2365 44

6. MLADOST 30 11 19 2369:2424 41



Polufinalna serija igra se na dvije dobijene utakmice, a prvi susreti na rasporedu su u subotu.





(SCsport)