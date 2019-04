Košarkaši Sparsa danas su u Sarajevu savladali ekipu Vogošće sa 90:56 u susretu 8. kola Lige za prvaka BiH.

Foto: FENA

Sparsi u ovom meču nisu imali većih problema da savladaju protivnika, a samo je prva četvrtina protekla u neizvjesnosti.



Sarajevski tim je do poluvremena imao 11 poena prednosti, a do kraja treće četvrtine razlike se popela na 26 poena. Prednost domaćina je rasla i u posljednjem periodu igre, te su na kraju upisali više nego uvjerljivu pobjedu.



Sparse je do pobjede predvodio Almir Hasandić sa 17 poena, dok je Draško Albijanić dodao 12. U timu Vogošće istaknuo se Immanuel King s 12 poena.



Večeras od 19.30 sati igraju Široki - Zrinjski i Sloboda - Mladost.





(FENA)