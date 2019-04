HKK Široki i HKK Zrinjski večeras u gradskoj sportskoj dvorani na Pecari igraju košarkaški 'hercegovački derbi'.

Foto: Arhiv / 24sata.info

Prvoplasirani Široki želi zadržati prednost na prvenstvenoj ljestvici, a Plemići također ulaze u utakmicu s motivom za pobjedu s obzirom na to da su prvi pratitelji Širokog na prvenstvenoj ljestvici. Dodatni motiv Zrinjskom zasigurno će biti i pobjeda iz zadnjeg međusobnog susreta (77:63).



Ipak, igrač Širokog Goran Filipović očekuje čvrstu utakmicu i ostanak bodova na Pecari.



- Dolazi nam aktualni prvak i momčad koja je ove godine ušla s najvećim ambicijama u nacionalno prvenstvo i ABA 2 ligu. Roster im je širok i pun iskusnih igrača i to je ono na što ćemo najviše morati pripaziti. Svaka utakmica sa Zrinjskim ove sezone bila je čvrsta, zanimljiva i odlučivala se u posljednjoj četvrtini. Također posjećenost je bila velika i to dovoljno govori o veličini ovog hercegovačkog derbija – kazao je Filipović.



Dodao je kako će Široki pokušati nametnuti svoj stil igre i "odigrati na rubu maksimuma".



- Utakmica je od velike važnosti i za jednu i drugu momčad i očekujem zanimljivu utakmicu. Mirno i koncentrirano dočekujemo utakmicu jer smo trenutno i u boljoj situaciji od one u kojoj smo htjeli biti u ovom djelu prvenstva. Pokušat ćemo kao i svaki put nametnuti naš ritam i stil igre. Gledamo samo sebe da odigramo na rubu našega maksimuma i da osvojimo nove bodove na Pecari - ustvrdio je Filipović.

(FENA)