Košarkaški klub Budućnost tražiće od Skupštine ABA lige da se finalna serija plej-ofa protiv Crvene zvezde, saopštio je sinoć podgorički klub.

"Snimci prije početka i tokom posljednje finalne utakmice plej-ofa ABA Lige, koji su obišli region, jasno su pokazali da zbog napada domaćih navijača na igrače KK Bududćnost nisu postojali uslovi za normalno odigravanje te utakmice. Klub će se obratiti Skupštini tj. klubovima koji su članovi i vlasnici ABA lige sa jasnim zahtjevom da se finalna serija ovogodišnjeg takmičenja poništi", navodi se u saopštenju.



Odlučujuća peta utakmica, koja je održana u ponedjeljak, kasnila je skoro sat vremena pošto je nekolicina navijača Zvezde ušla na teren prilikom zagrijavanja igrača, zbog čega su košarkaši Budućnosti napustili parket. Incidenata je bilo i na prethodne četiri utakmice u Beogradu i Podgorici.



"Biće upućen zahtjev da se u periodu do početka nove sezone usvoje nove propozicije ABA lige, koje će propisati drastične kazne za sve klubove koji na svojim utakmicama dozvole i djelić onoga što je Crvena zvezda na posljednjoj utakmici priredila svom sportskom rivalu. Nova pravila takmičenja bi morala eliminisati situacije u kojima igrači tokom utakmice, umjesto o vrhunskim sportskim rezultatima, razmišljaju o svojoj ličnoj bezbjednosti", dodaju Podgoričani.



Navodi se da će klub o "rasističkom i nacionalističkom navijanju" domaćih navijača obavijestiti i Evroligu.



"Jedini cilj ovakvog postupanja je da se košarkaška ABA Liga kao regionalno takmičenja sačuva i da ponovo bude primjer svim predstavnicima sportova u regionu, koji pokušavaju da formiraju regionalne lige", piše u saopštenju.



Budućnost je navela da je klubu "u razgovorima poslije napada navijača" s predstavnicima ABA lige predočeno da će im biti izrečena "ozbiljna kazna" i da će odlučujući meč biti registrovan službenim rezultatom u korist Zvezde.



"Poslije napada i povratka igrača u svlačionicu, u prostoru ispred svlačionice napadnut je zamjenik direktora našeg kluba (što je i evidentirano od strane delegata), tako da su naši igrači i stručni štab očekivali da će napad uslijediti i u samoj svlačionici. Glavni sudija utakmice je došao u svlačionicu i saopštio da će ukoliko se ne izađe na teren u sljedećih pet minuta, beogradski klub biti proglašen pobjednikom, a istu informaciju su predsjedniku našeg kluba u telefonskim razgovorima saopštili i predsjednik ABA Llige Igor Dodik i direktor ABA Lige Krešimir Novosel", navodi se u saopštenju Budućnosti.



Oni ocjenjuju da su predstavnici ABA lige, sudije i delegat "u potpunosti podlegli pritisku navijača i rukovodstva Zvezde" i da su "kao i naši igrači i stručni štab, bili uplašeni za svoju bezbjednost".



"U takvoj situaciji procijenjeno je da je bolje da odigramo utakmicu i da se naši igrači bezbjedno vrate u Podgoricu. Očigledno da bi svaki drugi scenario doveo do eskalacije nemilih događaja u hali Pionir i ugrozio njihovu bezbjednost", piše se u saopštenju i dodaje:



"Pored ovoga razlog za odigravanje utakmice je bio i u vođenju računa o dostojanstvu i tradiciji kluba i potrebi za afirmacijom viteških principa u košarci i sportu uopšte, pa je uprava našeg kluba donijela odluku da umjesto gubitka službenim rezultatom ekipa odigra utakmicu".



Zvezda je sinoćnu petu utakmicu protiv Budućnosti dobila sa 97:54 i tako došla do trijumfa od 3:2 u finalnoj seriji ABA lige.

