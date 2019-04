Košarkaši Crvene zvezde su osvojili šampionsku titulu u ABA ligi pobjedom nad ekipom Budućnosti u petom meču finalne serije plej-ofa rezultatom 97:54

Utakmica koja je trebalo da počne u 19.00 je startovala sa gotovo satom zakašnjenja, pošto su igrači gostujuće ekipe napustili zagrijavanje jer im grupa navijača Zvezde nije dozvolila da priđu obruču, a potom su im "okupirali" i klupu.



Nešto prije 20.00 je startovao meč i odmah je bilo jasno da se domaći tim bolje snašao u celokupnoj situaciji, iako je prva deonica završena u kakvom-takvom egalu, sa pet poena vođstva na strani Zvezde.



Utakmica je praktično završena do kraja poluvremena, domaći su na krilima Boriše Simanića dominirali pod oba obruča, a o pravom odnosu snaga više od rezultata govori činjenica da su gosti poslije 20 minuta imali timski indeks -1, dok su igrači Zvezde za to vrijeme skupili 62 timska indeksna poena.



Sa 26 poena prednosti je Zvezda otišla na veliki odmor, Budućnost ni u jednom trenutku nije pokazala ni naznaku ekipe koja je spremna da smanji razliku, pa je ona u posljednjoj dionici dostigla i 44 poena.



Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Kej Si Rivers sa 21 poenom, od toga pet trojki iz osam pokušaja, Boriša Simanić je ostao na 10, koliko je imao i na poluvremenu, a Majkl Odžo je upisao identičan broj poena.



Istakli su se Filip Čović sa 9 poena i 9 asistencija, a sjajne partije, iako se to ne vidi u statistici, pružili su Dejan Davidovac i Mohamed Faje.



Vredi istaći i da je Zvezda najveću prednost stekla u momentima kada je na parketu igrala bez klasičnih plejmejkera i centra, sa Fajeom i Simanićem na mjestima pod obručem, te Dobrićem, Davidovcem i Riversom na spoljnim pozicijama.



U timu Budućnosti nema igrača vrijednih pomena, najefikasniji je bio Noris Kol sa 9 poena, koliko je imao i na poluvremenu, Edvin Džekson, Dejvid Vilijams, Goga Bitadze i Nemanja Gordić su ubacili po 7.



Izabranici trenera Milana Tomića su sjajno šutirali - 17/27 za dva poena, 16/32 za tri, upisali su 27 asistencija.



Na drugoj strani, Budućnost je ubacila svega 11 od 39 šuteva za dva poena i 6 trojki iz 23 pokušaja, uz svega 9 asistencija, a na kraju, Zvezda je imala indeks korisnosti 124, dok su igrači Budućnosti sakupili svega 27 poena.

