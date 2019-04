Košarkaši Baskonije i Žalgirisa poravnali su omjer u pobjedama na 1-1 u dvobojima četvrtfinala doigravanja Eurolige protiv CSKA, odnosno Fenerbahcea gostujućim pobjedama u drugim utakmicama igranim u četvrtak.

Foto: AFP - 24sata.info

Baskonia, koju vodi hrvatski stručnjak Velimir Perasović, u je Moskvi nadigrala CSKA sa 78-68 (27-19, 15-19, 24-15, 12-16), dok je Žalgiris nanio prvi domaći poraz Fenerbahceu u sezoni 82-80 (20-21, 26-18, 27-19, 9-22).

Zanimljivo, prije samo dva dana CSKA je u prvoj utakmici u Moskvi svladao Baskoniju sa 26 razlike, a Fenerbahce je protiv Žalgirisa bio još uvjerljiviji slavivši sa 33 razlike.

Baskonia je u prvom poluvremenu vodila i sa 14 razlike (34-20), no domaći su do odmora uspjeli smanjiti na šest. No, u trećoj četvrtini je španjolski sastav ponovno bolje reagirao i opet se odvojio na dvoznamenkastu prednost koju je uspio i sačuvati.

Darrun Hillard sa 16 i Shavon Shields sa 15 koševa predvodili su Baskoniju, dok su kod CSKA najefikasniji bili Cory Higgins sa 15 te Sergio Rodriguez i Will Clyburn sa po 14 ubačaja.

Žalgiris je sjajno igrao pune tri četvrtine u Istanbulu, krajem trećeg dijela imao i 18 poena prednosti, no domaći su u posljednjih 10 minuta uz veliku podršku s tribina pojačali obranu, a kada su smanjili zaostatak na jednoznamenkastu razliku gostima su počele drhtati ruke s linije slobodnih bacanja. Igrači litvanskog velikana u posljednje su dvije minute promašili čak pet slobodnih bacanja, pa je Fenerbahce košem Datomea poravnao na 80-80 47 sekundi prije kraja. U posljednjoj sekundi sljedećeg napada Žalgirisa Grigonis je uspio dodati loptu Ulanovasu koji je poentirao za 82-80. Zatim je Gudurić neoprezno stao na liniju i pet sekundi prije kraja izgubio loptu za domaće, ali je Westermann s dva promašena slobodna bacanja ponudio novu priliku Fenerbahceu. Ipak, Datomeov pokušaj za tricu nije bio precizan.

Plasman na završni turnir koji će se igrati u Vitoriji od 17. do 19. svibnja izborit će momčadi koje prve ostvare po tri pobjede, a sljedeće dvije utakmice sljedećeg tjedna igrat će se u Vitoriji, odnosno Kaunasu.

U preostala dva četvrtfinala Real Madrid vodi protiv Panathinaikoa sa 1-0, a istu prednost ima i Anadolu Efes protiv Barcelone. Druge utakmice tih parova igrat će se u petak u Madridu i Istanbulu.

(Hina)