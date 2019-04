Košarkaši Sparsa i Širokog sutra će u Sarajevu igrati derbi petog kola Lige za prvaka BiH.

Foto: FENA

Kako je na današnjoj konferenciji za medije istaknuo trener Sparsa Marko Trbić, njegova ekipa želi savladati prvoplasiranu ekipu Širokog i preuzeti prvo mjesto na ligaškoj tabeli, a eventualna pobjeda mnogo bi značila za moral sarajevskog tima u nastavku sezone.



- Kao što sam i ranije govorio, liga će se odlučiti između nas, Širokog, Zrinjskog i Slobode. Sigurno je da je sutrašnji meč protiv Širokog izuzetno važan za nas. Imali smo težak meč preksinoć u Mostaru protiv Zrinjskog, tako da će nam trebati ogromna energija da bismo pobijedili Široki - izjavio je Trbić.



Naglašava da je Široki atletski moćan tim kojeg je teško pobijediti ako ekipa ne igra na isto tako visokom nivou.



- Nadam se pobjedi i preuzimanju prve pozicije u ligi šest. Ta bi nam pobjeda dala dodatni vjetar u leđa. Pozicija u playoffu sigurno će značiti svakoj ekipi, ali ja bih više volio da mi playoff dočekamo u dobroj formi, nevezano za poziciju na tabeli, jer u ovoj sezoni smo pokazali da svako svakog može pobijediti u gostima. Bitnije je da budete u pravoj formi u pravo vrijeme - dodao je trener Sparsa.



Igrač Sparsa Adi Zahiragić ističe da ekipa dočekuje meč u veoma dobroj atmosferi i da su svi igrači motivisani pred meč s liderom na tebeli.



- Mnogo nam znači zajedništvo. Mnogo utakmica u ovoj sezoni smo dobili na jednu loptu i mislim da je tu presudio upravo taj naš timski duh. Bitno je da se to nastavi do kraja lige. Znamo kakav nas protivnik sutra očekuje. Spremit ćemo se na njihovu agresivnu igru s mnogo kontranapada. Vjerujem da uz maksimalan angažman možemo doći do pobjede - izjavio je Zahiragić.



Plej Sparsa smatra da je prednost Sparsa veći broj jakih utakmica u ovoj sezoni, ali podsjeća da je Široki doveo nekoliko pojačanja pred početak Lige za prvaka što ga čini još opasnijim protivnikom.



Sparsi neće moći računati na Sandija Grubelića koji je povrijeđen, dok je ostatak tima spreman za utakmicu.



Trbić je pozvao publiku da u sutra od 18 sati u dvorani "Novo Sarajevo" pruži podršku sarajevskom timu u derbiju protiv teškog protivnika.



U ovom kolu sastaju se još Mladost - Zrinjski (20.00) i Sloboda - Vogošća (19.30).



Tabela Lige za prvaka:



1. ŠIROKI 24 20 4 2059:1749 44

2. SPARS 24 19 5 1997:1616 43

3. ZRINJSKI 24 18 6 2032:1864 42

4. SLOBODA 24 15 9 1995:1921 39

5. VOGOŠĆA 24 12 12 1891:1868 36

6. MLADOST 24 11 13 1913:1912 35

(FENA)