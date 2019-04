U derbiju 3. kola Lige za prvaka Zrinjski je u Mostaru nadigrao Široki 77:63.

Foto: Facebook

Iako konačni rezultat to ne sugerira, bila je to izjednačena utakmica u kojoj su se dvije momčadi izmjenjivale u vodstvu 34 minute.



U zadnjih šest minuta ušlo se pri vodstvu gostiju 58:57, a zatim je uslijedila velika serija Zrinjskog koja je odlučila pobjednika.



Do kraja utakmice domaći su ubacili 20 poena, a Široki svega 5, pa je na kraju pobjeda pripala aktualnim prvacima.



Marko Šutalo s 21 postignutim poenom predvodio je Zrinjski, a Marko Ramljak u pobjedu je ugradio 14 poena i 10 skokova. Značajnu ulogu imao je i Robert Rikić koji je ubacio 13 poena i uhvatio 10 skokova.



U redovima Širokog samo je Filip Kraljević sa 16 poena imao dvoznamenkasti učinak.



Unatoč porazu Široki je ostao prvi na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 19-4. Zrinjski i Spars su na 18-5, a četvrta Sloboda ima 15 pobjeda i 8 poraza.





(FENA)