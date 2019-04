Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da hoće da učestvuje u spašavanju Košarkaškog kluba "Bosna", koji je pred gašenjem.

Foto: 24sata.info

On je rekao da je čuo za vijest o gašenju i prisjetio se imena nekadašnjih igrača tog kluba.



"Ja i sada mogu da nabrojim: Delibašić, Krvavac, Radovanović, Varajić, Benaček, Izić... Ekipa koja je igrala. To je priča, urbana legenda Sarajeva i košarke", kazao je Dodik u intervjuu sarajevskom listu Avaz.



Dodik je takođe izrazio nezadovoljstvo zbog trenutne situacije u klubu i rekao da želi da učestvuje u spasavanju Bosne i da to bude "tim koji će igrati ABA ligu", prenosi BN TV.



"To je nešto što ima smisla", kazao je Dodik.

(Tanjug)