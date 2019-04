U prepunom Domu mladih večeras je održana premijera dokumentarog filma "Bosna".

Film je prikazan povodom 40. godišnjice najvećeg uspjeha u historiji bh. klupske košarke, a autorica projekta je novinarka Arijana Saračević-Helać.



Premijeri su prisustvovale mnoge poznate ličnosti iz svijeta sporta, kulture, kao i mnogobrojne Sarajlije koje se prisjećaju zlatnih dana bh. košarke.



Na premijeri su između ostalih bili Mirvad Kurić, Fadil Novalić, Ćamil Duraković, Elmedin i Dalija Konaković, Nihad Fejzić, Sanela Prašović-Gadžo, Bogdan Tanjević i mnogi drugi.



Arijana Saračević-Helać otkrila je i šta joj je bio glavni motiv za ovaj film.



- Ovim filmom htjela sam pokazati šta smo bili, šta smo danas i šta možemo biti i da se trud, obrazovanje, posvećenost isplati i da nije uvijek potreban novac. Novac neka rješavaju ljudi koji se bave finansijama, a ljudi koji donose rezultate moraju imati sve uvjete. Vrhunski ljudi obično ne traže vrhunske uvjete. To su obični ljudi, dragi, skromni i pristupačni svima i oni žele samo da vrijedno rade i postižu rezultate - rekla je Saračević-Helać.



Autorica filma prije samog snimanja poznavala je samo Bogdana Tanjevića.



- Kada sam stupila u kontakt sa svima njima, bili su izuzetno počastvovani što će neko napraviti film o svima njima. Ovo je bio film o ekipi zlatnih dječaka. Oni su 1972. godine ušli u Prvu ligu, sedam godina poslije su evropski šampionu u onakvoj košarkaškoj Jugoslaviji, koja je imala poseban rejting u svijetu. Nadam se da sam ovim filmom barem nekog potaknula da razmisli kako politika i novac nisu najbitnije stvari - dodala je Saračević-Helać.



Ministar kulture i sporta KS, Mirvad Kurić zahvalio se Saračević-Helać na izvanrednom dokumentarcu i poručio da će učiniti sve da se pronađe najbolje rješenje za Bosnu.



- Zahvaljujem se Arijani i iskreno joj čestitam. Emocije uvijek rade kada se prisjetimo tog jednog perioda i kada uporedimo ono vrijeme i ovo danas. Ja kao ministar kulture i sporta KS mogu otvoreno kazati da u nekom ranijem periodu nismo baš dobili ono što smo očekivali od rukovodstva kluba Bosna-Royal. Nadam se da ćemo u narednom periodu pronaći najbolje rješenje za Bosnu i da ćemo vratiti ovaj neki period Bosne koji smo večeras imali priliku gledati - rekao je Kurić.



Kurić je podržao prijedlog Nerzuka Ćuraka redovnog profesora na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu koji je iznio ideju da se ispred dvorane "Mirza Delibašić" postavi statua popularnog Kinđeta.



- Zahvaljujem se profesoru Nerzuku Ćurku što je tako nešto predložio. Ne znam sad koliko vremenski umjetnik može da napravi tu statuu, ali ja obećavam da će ona biti na platou Skenderija - poručio je Kurić.



Ideju o izgradnji statue Mirzi Delibašiću podržala je i autorica ovog sjajnog dokumentarca.



- Ja nemam riječi. To je tako divno profesor Ćurak rekao i potpisujem svaku njegovu riječ. Sarajevo je dužno pokazati svijetu da čuva sjećanje na Mirzu. Sarajevo je dužno da se oduži tom velikom Kinđetu, koji je bio idol ne samo košarkašima, nego i svim mladim ljudima. Meni je isto bio idol, mom bratu, mojim drugarima - poručila je Saračević-Helać.



Naime, 5. aprila navršava se punih 40 godina otkako je KK Bosna postala prvak Evrope. Bilo je to 1979. godine u francuskom gradu Grenoblu. Pred 12 hiljada navijača, KK Bosna je pobijedila italijanskog šampiona Emersona rezultatom 96:93. Bio je to najveći uspjeh bosanskohercegovačke, ali i jugoslavenske klupske košarke.



Tog dana milioni Jugoslavena bili su "prikovani" uz TV ekrane i uživali u trijumfu prvog evropskog šampiona bivše države koji je u Palati sportova u Grenoblu igrao čudesno. Za državu koja je bila svjetska košarkaška sila ovo je bilo herojstvo - prva titula klupskog evropskog šampiona.

"Studenti" su postali sinonim uspješne BiH. S današnjeg aspekta, 40 godina poslije, ostao je ovo najveći bosanskohercegovački uspjeh.



Film je priča koja je društveni fenomen jednog vremenskog konteksta. KK Bosna bila je i ostala simbol Jugoslavije i jugoslavenske košarke i zbog toga je, nekako sa sudbinom bivše zemlje, istu sudbinu doživio klub koji je bio jedan od nosilaca svih velikih rezultatskih ostvarenja reprezentacije koja je igrala ujedno i najljepšu i najbolju košarku na svijetu.



Sastav šampionske generacije: Delibašić, Varajić, Vučević, Benaček, Đogić, Bosiočić, Izić, Radovanović, Hadžić, Pešić, Krvavac... Trener ove briljantne generacije bio je Bogdan Tanjević.





