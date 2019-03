Košarkaši Houston Rocketsa sinoć su obezbijedili mjesto u ovosezonskom playoffu NBA lige.

Regularni dio sezone završava 10. aprila, a playoff počinje tri dana poslije.



Houston je bez većih problema savladao New Orleans Hornetse sa 113:90, a prvi strijelac tima bio je James Harden s 23 poena, dok je Eric Gordon dodao 18 poena.



Nakon iznenađujućeg poraza od Dallas Mavericksa, aktuelni prvaci Goleden State Warriorsi sinoć su savladali Detroit Pistonse sa 121:114.



Stephen Curry, koji nije igrao protiv Dallasa, predvodio je Warriorse s 26 poena. Pedesetom pobjedom u sezoni Golden State se vratio na prvo mjesto zapadne konferencije.



Los Angeles Clippers, peta najbolja ekipa zapada, nisu imali problema protiv već otpisanih New York Knicksa koje su dobili sa 124:113.



Beš šansi za playoff su i košarkaši Los Angeles Lakersa. Jedan od najboljih košarkaša današnjice LeBron James s novim "triple-doubleom" (29 poena, 11 skokova, 11 asistencija) predvodio je ekipu Lakersa do pobjede rezultatom 111:106.



Rezultati:

New York Knicks - LA Clippers 113:124

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 127:105

Indiana Pacers - Denver Nuggets 124:88

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 114:115

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 90:113

Boston Celtics - San Antonio Spurs 96:115

Golden State Warriors - Detroit Pistons 121:114

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 111:106

