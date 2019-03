Košarkaši MZT-a iz Skoplja pobijedili su večeras u Sarajevu ekipu Sparsa sa 71:70, u prvoj utakmici polufnala play-offa ABA 2 lige.

Foto: FENA - 24sata.info

Makedonski tim tako je treći put u ovoj sezoni došao do pobjede nad Sparsima i jednom nogom zakoračio u finale play-offa regionalnog takmičenja. Sparsi su izgubili "dobivenu" utakmicu s obzirom na to da su većim dijelom meča imali prednost i do 17 poena. No, u finišu su "prosuli" šest poena prednosti, a gostima je pobjedu donio Medford košem u posljednjoj sekundi.

Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji košarkaša Sparsa koji su od početka imali sigurnu prednost. Početkom druge četvrtine došlo je do pada u igri domaće ekipe, pa su košarkaši MZT-a u 15. minuti serijom poena uspjeli doći na samo poen zaostatka. No, u nastavku meča Sparsi ponovo uspostavljaju dominaciju i do kraja poluvremena dolaze do 15 poena prednosti.

U drugom poluvremenu mnogo bolja igra gostiju iz Skoplja koji prave seriju od 9:0 i smanjuju na osam poena zaostatka, a ubrzo prave novu seriju i u 29. minuti dolaze do izjednačenja. Ipak, pedeset sekundi prije kraja Glogovac pogađa trojku i donosi kakvu-takvu prednost svojoj ekipi uoći posljednjih deset minuta.

Početak posljednje četvrtine pripao je domaćim košarkašima koji serijom od šest poena dolaze ponovo do osjetne predosti od devet poena. Gosti se nisu predavali i četiri minute prije kraja uspijevaju ponovo izjednačiti na 62:62. Imali su gosti i napad za prvo vodstvo, ali nisu uspjeli poentirati, a na suprotnoj strani uslijedila je serija od 6:0. Gosti su uzvratili s pet poena u seriji te pola minute prije kraja došli na samo poen zaostatka.

I u tom trenutku domaći su praktično imali pobjedu u rukama, ali umjesto da odigraju puni napad Hasandić već nakon nekoliko sekundi pokušava za trojku i promašuje. Medford je preuzeo odgovornost i do kraja držao loptu, a u posljednjoj sekundi pogodio za veliko slavlje ekipe iz Skoplja.

Najefikasniji kod Sparsa bili su Kamenjaš sa 15 i Bajramović sa 10 poena, a u redovima MZT-a Medford, Ivanov i Simonovski sa po 13 poena.

Uzvratni susret na rasporedu je u nedjelju u Skoplju, a eventualna majstorica 28. marta u Sarajevu.

U drugom polufinalnom meču sastaju se Sixt Primorska i Borac iz Čačka, a u prvom meču slavila je Primorska sa 78:59.

(FENA)