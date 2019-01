Košarkaši Sparsa savladali su Zrinjski sa 67:63, u derbiju 13. Kola Prvenstva Bosne i Hercegovine koji se igrao u dvorani "Novo Sarajevo".

Foto: FENA

Prva četvrtina susreta protekla je u nešto boljoj igri gostiju iz Mostara. Iako su Sparsi u prvom dijelu prvog perioda utakmice igrali nešto bolje i održavali blagu prednost, Zrinjski u posljednje dvije minute uspijeva preokrenuti rezultat u svoju korist.



Nakon deset minuta igre rezultat je glasio 21:18 u korist aktuelnog prvaka BiH.



Druga četvrtina u potpunosti je pripala Zrinjskom koji u tom periodu igre odlazi na deset poena razlike. Raspoloženi igrači mostarskog tima igrali su dobro u odbrani, te koristili greške protivnika za poene iz kontranapada.



Treća četvrtina pripala je Sparsima koji su u tom periodu igre pogodili više šuteva s distance i smanjili prednost Zrinjskog na šest poena razlike (54:48).



Pet minuta do kraja meča Sparsi dolaze na samo dva poena zaostatka (59:57), ponajviše zahvaljujući velikom broju promašenih šuteva za tri poena koje su uputili igrači Zrinjskog. Poenima Kenana Bajramovića tri i pol minuta do kraja Sparsi su došli do izjednačenja.



U posljednjim minutama utakmice oba tima su veoma teško dolazila do poena, ali Sparsi zahvaljujući raspoloženoj centarskoj liniji Albijanić – Bajramović dolazi do četiri poena prednosti (63:59) minut prije kraja meča.



Marko Ramljak zatim postiže dva slobodna bacanja za goste, ali Adin Vrabac već u narednom napadu na asistenciju Bajramovića vraća na četiri poena prednosti.



Marko Šutalo 25 sekundi prije kraja pogađa dvojku, a Zrinjski zatim pravi faul i šalje Adija Zahiragića na liniju za slobodna bacanja. Zahiragić je oba puta bio precizan, Zrinjski je promašio svoje pokušaje i utakmica je okončana pobjedom Sparsa rezultatom 67:63.



Kenan Bajramović je bio najefikasniji igrač Sparsa s 20 poena i devet skokova, dok se u Zrinjskom istaknuo Marko Ramljak s 15 poena i osam skokova.





(FENA)