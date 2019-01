Košarkaši Phoenix Sunsa priredili su iznenađenje večeri sinoćnjeg programa NBA lige, nakon što su kao zadnje plasirana ekipa zapadne konferencije na svom terenu savladali lidera konferencije, ekipu Denver Nuggets rezultatom 102:93.

Ekipa Phoenixa je ostvarila prvo veće vodstvo krajem prve četvrtine i zadržalo ga do kraja utakmice za tek 11 pobjedu u ovoj sezoni, uz 33 poraza.



Denver je uprkos dobroj partiji srbijanskog centra Nikole Jokića, koji je upisao 23 poena i deset skokova, zabilježio 13 poraz u sezoni, a pobijedio je 28 puta.



Phoenix je do pobjede predvodio Kelly Oubre Jr. s 26 poena i 11 skokova, dok je Deandre Ayton dodao 22 poena i 13 skokova.



Blake Griffin je s 44 poena predvodio ekipu Detroit Pistonsa u pobjedi protiv svog bivšeg tima Los Angeles Clippersa sa 109:104. Raspoložen je bio i Andre Drummond s 20 poena i 21 skokova, dok je ekipu Clippersa predvodio Italijan Danilo Gallinari s 22 poena i šest skokova.



Rezultati:

LA Clippers - Detroit Pistons 104:109

Miami Heat - Memphis Grizzlies 112:108

Orlando Magic - Boston Celtics 105:103

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 110:106

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:112

Phoenix Suns - Denver Nuggets 102:93

Sacramento Kings - Charlotte Hornets 104:97

Utah Jazz - Chicago Bulls 110:102

