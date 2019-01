U okviru 13. kola prvenstva BiH za košarkaše, večeras je u tuzlanskom Mejdanu Gradina iz Srebrenika pobijedila ekipu Bosne Royal rezultatom 78:65 (23:23, 22:16, 16:8, 17:18).

Foto: Fena

Ovo je druga pobjeda u prvenstvu Gradine protiv Studenata, kojom su sebi olakšali borbu za opstanak, a bivše evropske prvake "prikovali" su na začelje prvenstvene tablice.



Nakon izjednačene igre u prvoj četvrtini, Gradina je u drugoj stekla prednost, dok su u trećoj domaći košarkaši gostima dopustili da ubace samo 8 poena. Gradina je na početku posljednje četvrtine imala plus 14 poena i prednost nisu ispustili do kraja.



Ekipu trenera Bojana Kusmuka do pobjede su vodili Slobodan Pejović sa 13, Mirza Hrnčić i Dejan Bijelić sa po 12, te Mišo Tanasilović i Mujo Tuljković sa po 10 poena.



U ekipi Bosne Royal Arijan Dosen je ubacio 15, Dragan Sekelja 14, a Amar Barukčija 13 poena.



(FENA)