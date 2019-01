Luka Dončić još jednom sjajnom partijom u ruki sezoni ostvario je novi podvig za sva vremena najjače košarkaške lige svijeta.

Slovenački novajlija s 30 koševa (šut iz igre 8/14, trojke 4/9) bio je prvi strijelac utakmice za pobjedu Dalasa nad Finiksom 104:94. To mu je četvrti put u prvoj NBA sezoni da je postigao barem 30 poena.



Utakmicu je završio s četiri koša manje od ličnog rekorda. Dončić bi ga na ovoj utakmici popravio da nije par puta nerezonski pucao iz dužine te da je slobodna bacanja gađao bolje od 10/16.



Ali to mu niko neće zamjeriti jer spomenutom košgeterskom učinku dodao je šest skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. To je tek sedmi put u istoriji NBA da je tinejdžer završio meč s ovakvim brojkama.



Još impresivnije zvuči podatak u koje društvo je Dončić ušao ovim ostvarenjem. Jedina dva igrača koji su to do ovog meča uspjeli, zovu se Lebron James i Kevin Durant.



Sansi su u trećoj četvrtini imali devet koševa prednosti (55:48) ali tada Dončić s dvije trojke počinje preokret za pobjedu Maveriksa.

