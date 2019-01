Svega 19 minuta i 17 sekundi. Toliko je Jusuf Nurkić proveo vremena na parketu u utakmici protiv New Yorka. I to mu je bilo dovoljno da opet bude igrač utakmice.

Foto: Agencije

Portland je rutinski došao do trijumfa, 111:101. Knicksi su tek u prvom poluvremenu bili ravnopravan takmac, nakon odmora Trail Blazersi su se odlijepili na osjetniju prednost, koju nisu ispuštali do kraja meča.



Nurkić je rano ušao u probleme sa ličnim greškama, ali ponovo je bio najbolji kod Portlanda i to za samo pomenutih 19 minuta u igri (skoro duplo manje, recimo, od CJ McColluma).



Bh. centar je bio najefikasniji u svom timu (20 poena, šut 7-9), dodao je i 8 skokova. Ovo je, inače, bila četvrta utakmica zaredom u kojoj je Nurkić postigao najmanje 20 poena i imao barem 7 skokova. Damian Lillard i CJ McCollum večeras su postigli po 17 poena.



Kod New Yorka, najbolji su bili Enes Kanter (18 poena, 14 skokova) i bivši igrač Blazersa Noah Vonleh (16 poena, 14 skokova).



Portland je trenutno sedmi na Zapadu sa omjerom 23-17.





Rezultati NBA lige:



Portland – New York 111:101

Detroit – San Antonio 107:119

Boston – Brooklyn 116:95

Houston – Denver 125:113

Milwaukee – Utah 114:102

New Orleans – Memphis 114:95

Dallas – LA Lakers 97:107

Sacramento – Orlando 111:95



(SCsport)