Košarkaši Sparsa ostvarili su devetu pobjedu u Drugoj ABA ligi.

Foto: Twitter

Sarajevski tim je u susretu 14. kola u dvorani "Novo Sarajevo" na Grbavici pobijedio direktnog konkurenta za završni turnir, ekipu Lovćena sa 73:64. Obje ekipe u ovaj meč su ušle s istim omjerom od osam pobjeda i pet poraza, a Sparsi su drugi put u ovoj sezoni savladali crnogorski tim i preuzeli treću poziciju na tabeli.



Susret je protekao u izjednačenoj igri, a domaći su pobjedu osigurali tek u finišu. Zahiragić je sa dvije vezane trojke pet minuta prije kraja svoj tim doveo do vodstva od sedam poena, što su Sparsi uspjeli zadržati do kraja meča.



Najefikasniji kod Sparsa bio je Protić sa 14 poena, dok je "double-double" učinak imao Durmo sa 11 poena i 14 skokova. Najefikasniji kod Lovćena bio je Popović sa 31 poenom.



Drugi bh. predstavnik u ovom takmičenju Zrinjski poražen je u Nikšiću od Sutjeske sa 85:73. Bio je to deveti poraz Zrinjskog.



U derbiju kola sastale su se dvije vodeće ekipe, a Sixt Primorska savladala je u gostima MZT Skopje sa 78:77 i zadržala ubjedljivu prednost na tabeli.



Rezultati 14. kola:

MZT Skopje . Sixt Primorska 77:78

Helios Suns - Borac 76:82

Sutjeska - Zrinjski 85:73

Rogaška - Split 74:69

Dynamic - Vršac 95:83

Spars - Lovćen 73:64



Tabela:



1. Sixt Primorska 14 13 1 1156:962 27

2. MZT Skopje 14 9 5 1230:1135 23

3. Spars 14 9 5 968:989 23

4. Lovćen 14 8 6 1099:1073 22

5. Sutjeska 14 8 6 1117:1131 22

6. Split 14 7 7 1095:1072 21

7. Dynamic 14 7 7 1137:1118 21

8. Borac 14 7 7 1067:1065 21

9. Rogaška 14 5 9 1096:1108 19

10. Zrinjski 14 5 9 1083:1123 19

11. Helios 14 5 9 1071:1123 19

12. Vršac 14 1 13 1070:1290 15





(FENA)