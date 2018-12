Luka Dončić nastavlja obarati rekorde u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi.

Slovenački tinejdžer u utakmici protiv Pelicansa postao je najmlađi NBA igrač koji je u jednom meču postigao sedam trojku te tako nadmašio dosadašnji rekord, koji je držao D’Angelo Russell.



Dončić je također ostvario u istom susretu i career-high od 34 poena, ali sve to nije pomoglo njegovom Dallasu da izbjegne poraz u dramatičnom finišu. Imali su Mavericksi nekoliko puta priliku da u zadnjoj minuti izjednače ili povedu, ali ostalo je 112:114 za domaći tim New Orleansa.



Na drugoj strani je briljirao Anthony Davis sa nevjerovatnih 48 poena i 17 skokova, a on je ujedno realizovao i posjednje ubačaje na meču čime je praktično donio pobjedu svojoj ekipi.



Rezultati NBA lige:



New Orleans – Dallas 114:112

LA Lakers – LA Clippers 107:118

Phoenix – Oklahoma 102:118

Denver – San Antonio 102:99

Minnesota – Atlanta 120:123 (p)

Miami – Cleveland 118:94

Washington – Chicago 92:101

Orlando – Toronto 116:87

Indiana – Detroit 125:88

Charlotte – Brooklyn 100:87





