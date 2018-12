Bh. košarkaš Jusuf Nurkić odigrao je jednu od najboljih utakmica ove sezone u pobjedi Portlanda protiv aktuelnog NBA prvaka Golden Statea u kojoj je ubacio 27 poena, a nakon meča dao je vrlo skromnu izjavu.

Nakon kraja utakmice u kojoj su Trail Blazersi upisali izuzetno važnu pobjedu, oduševljenje partijom koju je prikazao Nurkić nije krio ni njegov saigrač i veliki prijatelj Damian Lillard. On je rekao da ih je bh. košarkaš vodio do pobjede i da igrači Golden Statea nisu znali kako ga zaustaviti.



"Nisu znali kako zaustaviti Nurkića i odlučili smo igrati više na njega. Igrao je jako dobro, završavao je akcije, pogađao slobodna bacanja i bio je veoma agresivan. Vodio nas je do pobjede koja nam je bila veoma potrebna", kazao je Lillard.



Nurkić je dao vrlo skromnu izjavu nakon fantastične partije u kojoj se prije svega osvrnuo na loše utakmice ove sezone te je rekao da mora igrati još bolje i bolje.



"Drago mi je što smo pobijedili. Ranije sam pravio puno grešaka, gubio sam lopte i promašio puno zicera i znao sam da moram biti bolji. Drago mi je zbog pobjede i to je sve što imam reći. Odigrao sam neke loše utakmice i znao sam da moram igrati još agresivnije", istakao je Nurkić.



Nurkić je imao šut iz igre 10-18, pogodio je sedam od osam slobodnih bacanja, a imao je i 12 skokova i četiri asistencije, prenosi Klix.







